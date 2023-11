Pirkanmaalla vuodeosastohoidossa on nyt 118 koronapotilasta – korona- ja influenssarokotusten tahtia nopeutetaan

Maan huonoin koronatilanne on nyt Pirkanmaalla.

Vuodeosastohoidossa on tällä hetkellä 118 koronapotilasta. Teho-osastohoidossa on ollut yksittäisiä koronapotilaita.

– Seuraamme tilannetta päivittäin. Määrä on ollut pari viikkoa nopeassa kasvussa, sanoo johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Koronainfektioiden yleistyminen on lisännyt Pirkanmaalla rokotteiden kysyntää ja ruuhkaa terveydenhuollossa. Hoitoon on hakeutunut erityisesti kotona asuvia ikäihmisiä.

Tampereella rokotustapahtumia

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa uusia mahdollisuuksia korona- ja influenssarokotuksen saamiseksi.

Tampereella järjestetään rokotustapahtumat Tipotien ja Hatanpään sosiaali- ja terveysasemilla lauantaina 18. marraskuuta. Ensisijaisesti yli 75-vuotiaille tamperelaisille tarkoitettuihin walk in –tapahtumiin ei tarvitse varata aikaa.

Tarkemmat tiedot tapahtumista julkaistaan, kun järjestelyt ovat selvillä. Rokotustapahtumissa annetaan samalla kertaa korona- ja influenssarokotus.

Pirkanmaalla lukumääräisesti eniten rokottamattomia ikäihmisiä on Tampereella. Monilla muilla paikkakunnilla on jo pidetty niin kutsuttuja walk in -rokotuksia.

Uusia rokotusaikoja ei saa varattua Tampereella

Sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla ei ole saatavilla tamperelaisille uusia rokotusaikoja. Tilanteen odotetaan helpottuvan muutaman viikon kuluessa.

Rokotusasioissa puhelua jonottaville tamperelaisille ei soiteta takaisin, vaan he voivat tulla walk in -tilaisuuksiin.

Monilla muillakin paikkakunnilla rokotusaikoja jonotetaan. Paikallisesti jonoa pyritään purkamaan walk in –rokotuksilla tai avaamalla lisää rokotusaikoja.

Lisätietoa eri paikkakunnilla järjestettävistä walk in –tapahtumista on julkaistu sivulla pirha.fi/rokotukset.

Varattua rokotusaikaa ei saa aikaistettua

Hyvinvointialue muistuttaa pirkanmaalaisia siitä, että jos rokotusaika on jo varattuna, uudelleen soittamalla ei saa rokotusaikaa aikaistettua. Jos rokotuksen ottaa walk in -tapahtumassa, rokottamisen yhteydessä voi myös perua jo varatun ajan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan sekä korona- että influenssarokotteita riittää kaikille rokotuksien kohderyhmiin kuuluville.

Pirkanmaalle on tilattu lisää rokotteita Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.