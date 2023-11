Vastaamon tietomurrosta syytetylle Aleksanteri Kivimäelle on luettu syytteet – myös uhrien edustajat esittävät rangaistusvaatimuksensa

Syyttäjät vaativat Aleksanteri Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta. Kivimäki on ollut tutkintavankeudessa helmikuusta lähtien.

Vastaavanlaista oikeudenkäyntiä ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty Suomessa. Uhreja on yli 20 000. Yksikään heistä ei ole saapunut oikeustalolle.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon kytkeytyviä rikoksia koskeva pääkäsittely on alkanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa.

Syyttäjät ovat lukeneet Aleksanteri Kivimäkeä vastaan nostetut syytteet. Syytteet julkistettiin poikkeuksellisesti jo lokakuun puolivälissä ennen oikeuskäsittelyn aloittamista.

Kivimäkeä syytetään käräjäoikeudessa törkeästä tietomurrosta, törkeästä kiristyksestä ja sen yrityksestä sekä törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Syyttäjät sekä Vastaamon konkurssipesä ja uhrien avustajat esittävät myös rangaistusvaatimuksensa. Käytännössä kaikki yhtyvät syyttäjien vaatimaan maksimirangaistukseen, joka on seitsemän vuotta vankeutta.

Oikeustalolle Espooseen ei ole tullut tietomurron uhreja. Median edustajia on paikalla tusinan verran.

Kivimäki on kiistänyt syytteet

Kivimäen puolustus kiisti kaikki syytteet jo pääkäsittelyä edeltäneessä valmistelevassa istunnossa lokakuun lopulla.

Kivimäen avustaja, asianajaja Peter Jaari sanoi tuolloin, että Kivimäkeä ei ole voitu yhdistää rikollisiin tekoihin.

Puolustus esittää tänään lyhyen vastauksen syytteisiin.

Kivimäki on kiistänyt myös kaikki vahingonkorvausvaatimukset. Niitä ei käsitellä helmikuun loppuun asti kestävässä pääkäsittelyssä, vaan myöhemmin erillisessä oikeudenkäynnissä.

Kivimäki on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Hän kanteli vangitsemisesta Helsingin hovioikeuteen, mutta hovioikeus hylkäsi hänen vaatimuksensa marraskuun alussa.

Uhrit seuraavat oikeudenkäyntiä videoyhteydellä

Koska uhreja on paljon, heille on varattu tiloja, joihin on järjestetty videoyhteys oikeussalista. Noin 500 henkilöä ilmoitti käräjäoikeudelle etukäteen, että haluaa seurata oikeudenkäyntiä.

Espoossa on salissa noin 1 500:aa uhria edustaja asianajaja ja Vastaamon asianajaja. Muiden uhrien avustajat seuraavat istuntoa yhdessä uhrien kanssa etäyhteydellä.

Noin 2 900 asianomistaja on ilmoittanut yhtyvänsä syyttäjän vaatimukseen.

Käräjäoikeus on määrännyt uhrien henkilöllisyyden pidettäväksi salassa asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Oikeuden puheenjohtaja, laamanni Ilkka Lahtinen kertoi istunnon alussa, että asianomistajat on numeroitu. Jos nimen käyttäminen on välttämätöntä, tältä osin asiaa käsitellään suljetuin ovin.

Vastaamon tietomurron uhriksi joutui kaikkiaan yli 33 000 asiakasta, joiden henkilötietoja ja terapiaistuntojen muistiinpanoja tietomurtaja julkaisi.

Tätä ennen tietomurtaja kiristi ensin Vastaamoa ja sen jälkeen myös Vastaamon asiakkaita. Uhreista 24 000 teki rikosilmoituksen.

Törkeän kiristyksen yrityksessä asianomistajia on oikeudenkäynnissä noin 21 000.

Törkeässä kiristyksessä asianomistajia on 20. He maksoivat vaaditut lunnaat, jotta tietoja ei julkaistaisi. Lunnaita maksettiin muutamia tuhansia euroja.

Törkeässä yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä uhreja on noin 9 600.

Kivimäkeä epäillään myös muista rikoksista

Tietomurto tuli julki lokakuussa 2020 kiristysyritysten myötä. Lopulta tietovuotaja julkisti koko varastamansa potilastietokannan internetin Tor-verkossa.

Rikoksista epäilty Kivimäki otettiin kiinni Ranskassa yksityisasunnossa, luovutettiin Suomeen ja vangittiin viime helmikuussa. Poliisitutkinta valmistui elokuun lopussa.

Vastaamon ison tietomurron lisäksi Kivimäen epäillään murtautuneen yli 14 000 palvelimelle marraskuun lopulla 2018. Lisäksi häntä epäillään pienemmästä tietomurrosta, jossa on poliisin mukaan myös toinen epäilty.

Mikäli nämäkin rikosepäilyt johtavat syytteisiin, ne käsitellään oikeudessa myöhemmin.