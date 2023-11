Eduskuntaryhmät haluavat Sitran lahjoittavan Ahtisaaren CMI-säätiölle 10 miljoonaa – Lintilä kyseenalaistaa

Eduskuntaryhmät esittävät Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle eli Sitralle 10 miljoonan euron siirtämistä CMI-säätiön Rauhanrahastoon, jonka tavoitteena on turvata presidentti Martti Ahtisaaren elämäntyön jatkuvuus.

Lahjoitus vaatii vielä Sitran hallituksen ja hallintoneuvoston päätöksen. Sen jälkeen 10 miljoonan euron määräraha siirrettäisiin Sitrasta valtion talousarvioon, ja eduskunnan lopullisen hyväksynnän jälkeen se siirrettäisiin Rauhanrahastoon.

Eduskunta kertoo tiedotteessa, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa järjestelyä.

Asiasta näyttää kuitenkin olevan myös erimielisyyttä eduskunnassa. MTV:n uutiset kertoo, että Sitran hallintoneuvoston puheenjohtajan kansanedustaja Mika Lintilän (kesk.) mukaan Rauhanrahaston rahoittaminen ei kuulu Sitran tehtäviin. Sitran tehtävät on määritelty laissa.

– Kun Suomi täytti 100 vuotta, Sitrasta otettiin 100 miljoonaa euroa yliopistojen pääomiin, se oli Sitran ydintehtävän mukaista. Rauhantyö ei ole sitä, Lintilä sanoo MTV:lle.

– Haluan nähdä juridisen arvion tästä mustaa valkoisella. Sitraa sitovat erilliset lait.

Lintilä katsoo, että rahat Rauhanrahastoon pitää löytyä joko budjetin sisältä tai hallituksen antamasta lisäbudjetista.

CMI on presidentti ja rauhannobelisti Ahtisaaren perustama säätiö, jonka tavoitteena on ehkäistä ja ratkaista konflikteja. Eduskunnan tiedotteen mukaan CMI:n toiminnan päärahoittaja on Suomen valtio ja muita suurimpia rahoittajia ovat EU ja Ruotsin valtio.