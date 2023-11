Teknologiajätin johtaja varoittaa toistamasta sosiaalisen median kanssa tehtyjä virheitä

Microsoftin suurlähettiläs on tavannut kaikki Bidenista paaviin

Brad Smith on istunut Microsoftin seitsenhenkisessä johtoryhmässä 20 vuotta, pidempään kuin yhtiön muut johtajat. Hän on myös yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja – käytännössä siis toimitusjohtaja Satya Nadellan kakkosmies.

Kaksikymmentä vuotta sitten Microsoft oli monopolisyytösten kohteena, ja onnistui vain vaivoin välttämään pilkkomisen. Muun muassa professori Scott Galloway on todennut, että Microsoft sai syyttää itseään. Yhtiö ei ollut tehnyt mitään saavuttaakseen hallinnon ymmärrystä. Tarinan mukaan yhtiöllä ei ollut Washingtonissa lobbareita – vain myyntikonttori.

Tänään Microsoft on Yhdysvaltain hallinnon luottopelaaja, ja moni tulkitsee, että tämä on pitkälti lakimiehen koulutuksen saaneen Smithin ansiota. Washington Postin henkilökuvan mukaan Smith on yksi niitä harvoja teknologia-alan johtajia, joihin lainsäätäjät luottavat.

Ei mikään ihme, että Facebookin Mark Zuckerberg yritti The Informationin mukaan taannoin kaapata Smithin hoitamaan oman yhtiönsä rikkoutuneita yhteiskuntasuhteita.

Financial Timesin mukaan Smith oli tänä vuonna keskeisesti junailemassa viranomaishyväksyntää Microsoftin historian suurimmalle yrityskaupalle. Yhtiö osti peliyhtiö Activision Blizzardin noin 70 miljardilla eurolla.

Brad Smithin voi nähdä uutiskuvissa Joe Bidenin seurassa tämän kertoessa lehdistölle tekoälyyn liittyvistä suunnitelmistaan. Paavi Franciscuksenkin Smith on tavannut – peräti kolme kertaa.

Smith ei ole katolinen, mutta hän kertoo arvostavansa paljon paavin kiinnostusta siihen, miten teknologia voisi palvella ihmiskuntaa.