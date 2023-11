Arktikumin jääkarhupuoli menee remonttiin – näin näyttely uudistuu

Tiedekeskuksen perusnäyttely uusiutuu Rovaniemellä. Nyt on viimeinen talvi aikaa nähdä vanha näyttely ennen keväällä alkavaa remonttia.

Tänä talvena on viimeinen mahdollisuus nähdä Rovaniemellä Arktikumissa jääkarhupuoli eli Arktisen keskuksen pysyvä Muuttuva arktis -tiedenäyttely nykymuodossaan.

Huhtikuussa näyttelyn ovet menevät säppiin loppuvuodeksi, ja uudistunut arktinen näyttely avataan näillä näkymin vuoden 2024 lopulla, kertoo Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko.

Perusnäyttely uusittiin edellisen kerran yli 15 vuotta sitten.

– Arktis on muuttunut siinä ajassa merkittävästi. Näyttely on sisällöltään ja myös näyttelytekniikaltaan vanhentunutta, Ikävalko sanoo.

Avaa kuvien katselu Huhtikuuhun asti revontuliesitystä voi katsella maaten. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Näin näyttely uudistuu:

1. Uutta tekniikkaa ja digitaalisuutta lisätään

Vanhat, kiinteät infotaulut poistuvat ja tilalle tulee digitaalisia alustoja. Näyttelyn sisältöjä voi päivittää helpommin ja edullisemmin kuin nyt.

– Nykyisen revontulinäyttämön tilalle tulee puolipallon muotoinen alusta, johon voimme projisoida revontulia, tähtitaivasta, pohjoisen merijään sulamista, ilmastonmuutoksen etenemistä tai ihan mitä vaan. Samaa alustaa voimme käyttää monella eri tavalla, Ikävalko sanoo.

Revontuliesityksiä pääsee siis katsomaan edelleen, mutta näillä näkymin seisaalleen. Nyt revontulia voi ihailla selällään maaten.

– Voi olla, että lounaan jälkeisiä päiväunia ei enää uudistuksen jälkeen pysty ottamaan, vaan ne ihaillaan seisten, kuten luonnossakin. Mutta se jää nähtäväksi, Ikävalko puntaroi.

2. Vuorovaikutteisuutta eli interaktiivisuutta tulee lisää

Uuteen näyttelyyn tulee lisää tehtäväosastoja, joissa kävijä voi itse kokeilla eri asioita.

– Pääsee kokeilemaan jääkiteen rakentamista tai voi kokeilla ilmastonmuutoksen etenemistä säätämällä eri tekijöitä, Ikävalko kertoo.

3. Uusia sisältöjä

– Näyttelyyn tulee uutta sisältöä, esimerkiksi kestävä metsätalous pohjoisessa ja paljon sellaista, mitä siellä nyt ei ole ollenkaan, Ikävalko kertoo.

4. Ainutlaatuiset esineet säilytetään

– Uniikkeja artikkeleita säilytetään. Ne on sinne aikanaan tehnyt osaava puuseppä, perinteisillä menetelmillä. Esimerkiksi metsästys- ja kalastusvälineitä, Ikävalko toteaa.

Melko ainutlaatuisena esineenä voidaan pitää Arktikumissa myös sen vetonaulaa, täytettyä jääkarhua. Se luvataan säilyttää, mutta sekin pitäisi uusia. Jääkarhun turkki on jo kulunut. Uusi jääkarhu on ostoslistalla.

Arktinen tiedenäyttely on kahdessa kerroksessa.

5. Esteettömyyttä lisätään

Ikävalko sanoo, että näyttely tulee aiempaa esteettömämmäksi liikuntarajoitteisille ja saavutettavammaksi myös näkö- ja kuulovammaisille.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva, jolta Arktikumin uusiutuva tiedenäyttely tulee näyttämään suunnitelman mukaan. Kuva: Arktinen keskus ja Pentagon Design

Perusrahoitus on kasassa, mutta edelleen Lapin yliopiston Arktinen keskus odottaa lisärahoituksesta päätöksiä. Rahoitus tulee Lapin yliopistolta, jonka alainen Arktinen keskus on. Lisäksi yliopisto saa yksityisiä lahjoituksia ja on hakenut rahoituskumppaneita, muun muassa Rovaniemen kaupunkia.

Muuten Arktikum pysyy auki normaalisti

Lapin maakuntamuseon näyttelyt Arktikumin lasikupukäytävän toisella puolella pysyvät auki normaalisti. Samoin auki ovat vaihtuvat näyttelyt, Arktikumin myymälä, lipunmyynti ja kahvila-ravintola sekä galleriasali, jossa järjestetään Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näyttelyitä.

Arktisen keskuksen tiedenäyttely ”Muuttuva Arktis” on yksi osa Arktikumin tiedekeskusta.

Pääsylippu pitäisi Johanna Ikävalkon mielestä olla edullisempi tiedenäyttelyn remontin ajan, koska Arktikumin vierailijat eivät saa tiedenäyttelyn kiinni ollessa rahalleen niin paljon vastinetta kuin nyt. Sisäänpääsymaksusta keskustellaan ja päätetään lähiaikoina, Ikävalko toteaa.