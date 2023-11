Yritys rakensi meren rantaan peiliseinäisiä mökkejä, jotka nostivat huolen lintujen joukkokuolemasta – aikoo estää törmäykset tarralla

Itäisen Suomenlahden rannalle nousee parhaillaan mökkikylä, jossa mökkien seinät on rakennettu peileistä.

Mökkikylä on Pyhtään Verssonkankaalla, jonne aiotaan rakentaa kymmenen peilimökkiä. Valmiina niistä on neljä. Mökeissä on kolme peiliseinää ja myös mökkien lähettyvillä olevissa saunoissa on peiliseiniä.

Kun Pyhtään kunnanjohtaja Terhi Lindholm kertoi mökeistä sosiaalisessa mediassa, alkoi kuntalaisilta tulla huolestuneita viestejä.

Huoli törmäilevistä linnuista

Viesteissä mietittiin, mahtavatko linnut lentää seiniä päin, koska seinistä heijastuu ympärillä oleva maisema.

Terhi Lindholm rauhoittelee kuntalaisia.

– Huoleen ei ole mitään syytä. Mökit rakentaneella ÖÖD Hotels -yrityksellä on samoja peilimökkejä ympäri maailmaa, yli kahdessakymmenessä maassa. Heillä on kokemusta ja me luotamme heidän ammattitaitoonsa.

Yrityksellä on keino estää lintujen lentäminen päin peiliseiniä, ja se on UV-tarra.

Avaa kuvien katselu Pyhtään kunnanjohtaja Terhi Lindholm rauhoittelee kuntalaisia. Linnut eivät lennä peiliseiniin UV-tarrojen takia. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

ÖÖD Hotelsin markkinointijohtaja Gertrud Ots kertoo, että linnut näkevät peiliseiniin kiinnitettävissä UV-tarroissa kirkkaan valon, jolloin linnut kääntyvät toiseen suuntaan.

– Meille on erittäin tärkeää, että linnut eivät vahingoitu. Ja vain linnut näkevät nämä tarrat, ihmiset eivät niitä näe.

Mikäli tarrat eivät toimi tarpeeksi hyvin, mökkien katoille ja seinän viereen voidaan laittaa myös pöllöpatsaita. Ne pelottavat linnut pois.

Sisältä peiliseinät näyttävät ikkunoilta

Mökin sisäpuolelta peiliseinät näyttävät ihan tavallisilta ikkunoilta, joista näkyy maisema sekä mäntymetsään että merelle päin.

Avaa kuvien katselu Mökkien sisäpuolelta peiliseinät näyttävät tavallisilta ikkunoilta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suorakulmion muotoiset mökit ovat reilun 20 neliön kokoisia ja niissä on keittonurkkaus sekä kylpyhuone, jossa on vessanpönttö ja suihku.

Mökkien vieressä olevissa pienissä saunoissa on peilit kahdella seinällä.

Peilimökkejä tulee alueelle vielä lisää

ÖÖD Hotelsin peilimökit sijaitsevat Verssonkankaalla, jossa oli aiemmin Pyhtään kunnan omistamia puisia lomamökkejä. Ne olivat jo niin vanhoja ja huonokuntoisia, että ne purettiin pois.

Mökkikylä on suuruudeltaan neljä hehtaaria ja kunta on vuokrannut yritykselle mökkien paikat.

Avaa kuvien katselu Mökkikylä rakentuu harvaan mäntymetsään neljän hehtaarin alueelle. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Tavoitteena on rakentaa peilimökkejä aluksi kymmenen, mutta jatkossa niitä saattaa tulla vielä lisää. Virolaisyritys hoitaa lomamökkien vuokraamisen.

Pyhtään peilimökit ovat ÖÖD Hotelsin ensimmäiset Suomessa. Yritys suunnittelee tuovansa 60–80 peilimökkiä eri puolille Suomea seuraavien 3–5 vuoden aikana. Seuraavaksi suunnitteilla on rakentaa niitä Mikkeliin.