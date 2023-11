Poikkeuksellinen avustuskuljetus pääsi perille Ukrainaan – vapaaehtoistyöntekijä: ”Tämä ei ole mitään nappikauppaa”

Kajaanista on toimitettu noin 200 000 euron avustuspaketti Ukrainaan. Ensimmäinen kuorma on ylittänyt Ukrainan rajan, mutta lisääkin aiotaan viedä.

Tänä aamuna iso avustuskuljetus on ylittänyt Ukrainan rajan, kertoo vapaaehtoistyöntekijä Peter Ingman. Kyseessä on kuljetus, joka lähti alkuviikosta Kajaanista kohti Ukrainaa.

Kuorman arvo on Ingmanin mukaan noin 200 000 euroa ja se sisältää muun muassa miltei tuhat uutta hitsauskypärää, 40 aggregaattia ja noin 60 moottorisahaa. Lisäksi kuormassa on yli 3 000 vaippaa, joita tarvitaan sotilassairaaloissa.

Linja-auton lisäksi Ukrainaan menee myös huoltoauto ja ruumiiden kuljetukseen tarkoitettu kylmäkuljetusauto. Bussi lähti matkaan maanantaina, kylmäkuljetusrekka tiistaina.

– Aina kun Ukrainaan mennään, riskejä ei voi poissulkea. Viime kerralla, kun työtoveri oli Ukrainassa, raketti tuli 300 metrin päähän. Siinä oli paljon siunausta mukana. Sellainen voi tulla ihan mihin vaan, missään ei ole turvallista.

– Nyt on vielä kovempi juttu, kun kylmäkuljetuskuorma-auto viedään etulinjaan, Ingman toteaa.

Kuorma on arvokas, joten vaarana on että se varastetaan. Silloin tuotteet joutuisivat vääriin käsiin. Tämän ehkäisemiseksi on selvät suunnitelmat, kertoo Ingman.

– Siellä edustajat valvovat, että tuotteet luovutetaan oikein. Olemme 1,5 vuoden aikana lähettäneet useita paketteja Ukrainaan ja periaate on, että perillä siitä otetaan kuva tai video, joka toimitetaan meille. Jos kuvaa ei tule, pyydän sitä niin kauan, kunnes se tulee.

”Ei tiedetä, milloin tulee suruviesti”

Tänään rajan ylittänyttä kuljetusta on suunniteltu neljä kuukautta. Prosessi käynnistyi autojen hankinnasta, jonka jälkeen ajoneuvot on huollettu. Ukrainan armeijalta on kysytty, mitä he tarvitsevat ja tavaroita on kerätty ajoneuvoihin sen perusteella.

– Näin isoa hanketta en ole ollut aiemmin toteuttamassa. Tämä ei ole mitään nappikauppaa, vaan teemme kovasti töitä, Ingman kertoo.

Hänen mukaansa ihmisiltä löytyy yhä paljon auttamishalua ukrainalaisille.

– Se suru näkyy Kajaanissa. Kajaanissa useammassa ukrainalaisessa perheessä mies on eturintamalla. Pelottaa, kun ei tiedetä, milloin tulee suruviesti.

Tavaraa on lahjoitettu sekä ostettu. Monet myyjätahot ovat halunneet tulla hinnassa vastaan, sanoo Ingman.

– Se on merkittävä tuki.

Kainuusta aiotaan lähettää Ukrainaan linja-autoilla vielä ainakin kuusi vastaavaa kuormaa. Aikataulu on tiukka, sillä kaikki kuormat on tarkoitus toimittaa joulukuun loppuun mennessä.

– Olemme saaneet myös tietoa, että armeijalla on pulaa kengistä. Niitä lähtee seuraavaan kuormaan mukaan.