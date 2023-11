Jyväskylän Hippoksen rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa

Jyväskylän uuden Hipposkeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa. Jyväskylän kaupunki kertoo tiedotteessa, että Hipposkeskus-hankkeen periaatepäätösten tarkentaminen on saanut lainvoiman.

Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa alueelle liikuntakeskuksen monikäyttörakennuksen ja noin 700 auton pysäköintilaitoksen. Liikuntakeskukseen sijoittuu liikuntatiloja yli 20 lajille, monikäyttöareena sekä kaupallisia tiloja.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippoksen rakentamisen vaiheistuksen kolmeen osaan syyskuun lopussa. Toisessa vaiheessa Hippokselle rakennetaan osaamiskeskus vuosina 2024–2026. Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus korjata jäähallin kilpajäät ja toteutettaa hallin laajennus keväällä 2025 sekä harjoitusjäiden rakentaminen vuonna 2026.

– Vaiheistaminen antaa meille hyvän mahdollisuuden saada Hipposkeskus-hanke käynnistettyä muuten vaikeassa sijoitusmarkkinassa, kertoo Hippos Ky:n pääsijoittajan, Sepoksen toimitusjohtaja Jouni Alho.

Päätöksen lainvoimaisuuden myötä sijoittaja- ja vuokralaisneuvottelut jatkuvat. Lisäksi jatkuu liikuntatilojen suunnittelu seurojen kanssa. Hankkeen projektijohtaja Kai Ruuhonen kertoo, että samanaikaisesti edistetään hankkeen seuraavien vaiheiden, Osaamiskeskuksen ja Jääurheilukeskuksen jatkosuunnittelua.

– Hipposkeskus-hankkeen toteutuksen suunnittelu etenee nyt vauhdilla. Valmius rakentamisen käynnistämiseen on alkuvuodesta, urakkatarjoukset liikuntakeskuksesta on saatu ja käymme neuvotteluja, sanoo Ruuhonen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Caius Forsberg on tyytyväinen, että lähes vuosikymmenen ajan valmisteltu hanke viimein etenee.

– Tämä on turhauttanut, ärsyttänyt ja joskus jopa suututtanut. Nyt tässä tilanteessa on mahtava momentum, talouden tilanteenkin osalta. Rakentaminen on alhaalla ja tämä tulee investointina juuri oikeaan aikaan.

Forsbergin mukaan tällaisia investointeja tarvitaan, jotta kaupunki pysyy kasvavana, kehittyvänä ja kansainvälisenä.

– Kun liikuntapääkaupunki on yksi meidän tahtotiloista, pääsemme nyt siihen suuntaan, mihin olemme viimeiset kymmenen vuotta haluttu päästä.

Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa liikuntakeskuksen noin 70 miljoonan euron investoinnin ja rakennuttaa pysäköintilaitoksen, jonka kustannusarvio on 17 miljoonaa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 210 miljoonaa euroa. Välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat yli 1900 henkilötyövuotta.

Rakentaminen Hippoksella käynnistyy koepaalutuksilla marraskuussa. Asumiselle kaavoitettu vanhojen tenniskenttien alue otetaan samassa yhteydessä tilapäisesti käyttöön rakentamise naikaiselle asiakaspysäköinnille.

Alkuperäisistä Hippos-suunnitelmista on eri vaiheiden jälkeen tipahtanut pois sisäjalkapallohalli.

Hipposkeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen valmistuu arvioiden mukaan keväällä 2026.