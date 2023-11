Marjatilojen miljoona kiloa katemuovia on vain pieni osa kaikesta maatalouden muovijätteestä – pian kierrätysaste voi nousta merkittävästi

Kierrätysyhteisö Maatalousmuovien kierrätys oy aloittaa ensi vuonna aiempaa laajemman maatalousmuovien keräyksen. Yhteisö pyrkii lisäämään maatalousmuovien tuottajien, maahantuojien ja myyjien vapaaehtoista tuottajavastuuta myös niistä maatalousmuoveista, joista toimijoilla ei ole lakisääteistä vastuuta.

Toimintaa koordinoi tuottajayhteisö Sumi, joka toteuttaa tuottajavastuun mukaista pakkausten kierrätystä. Tuottajavastuuseen kuuluu tuotteiden jätehuolto ja sen kustannuksista vastaaminen.

Maataloudessa viljelypakkauksien, kuten suurlannoitesäkkien, osalta lakisääteinen tuottajavastuu koskee ensi vuoden alusta kaikkia pakkauksen valmistajia, myyjiä tai maahantuojia. Aiemmin pakkausten tuottajavastuu ei koskenut alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivia yrityksiä.

Muita kuin viljelypakkauksia kierrättävän Maatalousmuovien kierrätyksen toiminta alkaa Sumin toimitusjohtaja Mika Surakan mukaan ensi elokuussa paalimuovien kierrätyksellä. Hän uskoo kierrätysyhteisön aloittamisen lisäävän muovien kierrätystä.

Surakka arvioi maatalousmuoveja kierrätettävän Suomessa tällä hetkellä muutaman kymmenen prosenttia.

– Pelkästään paalimuovit ovat varmasti 70 prosenttia kaikesta maatalouden muovimäärästä, joten kyllähän se nostaa kierrätysastetta merkittävästi, Surakka toteaa.

Yhteisöön kuuluu tällä hetkellä kymmenen yritystä. Surakka uskoo lakisääteisen tuottajavastuun laajenevan tulevaisuudessa koskemaan maatalousmuoveja entistä laajemmin ja useampaa muovilaatua.

– Olemme valmiina kun lainsäädäntö tulee, Surakka sanoo.

Yli miljoona kiloa muovia energiajätteeksi

Toistaiseksi maatalousmuovia on kerätty esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta.

Järvi-Suomessa viime vuoden syyskuusta asti uusia keinoja maatalouden kierrätykseen on kehittänyt Maatilojen muovit kiertoon (MuKi) -hanke. Projektiasiantuntija Noora Räsäsen mukaan hankkeessa on reilun vuoden aikana kerätty noin 1,2 miljoonaa kiloa muovia yli sadalta tilalta. Suurin osa on päätynyt energiajätteeksi.

– Hankkeessa on paljon mukana marjatiloja, joilta tulee katemuovia. Se käy tällä hetkellä vaan energiakäyttöön. Sitä on kerätty yli miljoona kiloa ja valkeaa paalimuovia, josta saa tehtyä uudelleen käyttömuovia, on kerätty 110 000 kiloa, Räsänen kertoo.

Mika Surakan mukaan katemuovit ovat kuitenkin pieni osa kokonaismuovin määrästä.

Avaa kuvien katselu Projektiasiantuntija Noora Räsänen kertoo, että suurin osa MuKi-hankkeessa kerätystä muovista on päätynyt energiajätteeksi. Arkistokuva vuodelta 2021. Kuva: Sami Takkinen

MuKi-hanke toimii ensi helmikuuhun saakka. Hankkeessa myös opastetaan tiloja lajittelemaan muovia. Noora Räsänen huomauttaa, että lajittelematonta muovia ei kierrätetä.

– Lajittelu tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti kun jäte syntyy. Lajittelu on hirveän vaikeaa jälkikäteen, kun kaikki on heitetty samaan kasaan.