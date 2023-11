Ulkomaisten jättien hankkeet närästävät kaivosalueiden asukkaita Serbiassa – myös Suomi sai sapiskaa mielenosoittajilta

Kaivostoiminta laajenee Serbiassa. Keskustelu siitä, kenen ehdoilla liiketoimintaa pyöritetään, on vilkastumassa.

Kansainvälinen mineraalivaroja käsittelevä seminaari Serbian Belgradissa houkutteli tänä vuonna ensimmäistä kertaa liepeilleen mielenosoituksia. Viime viikolla järjestetty kokous oli jo kolmastoista Belgradissa.

Kaivosala on Serbialle tärkeä. Maa tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä, mutta paikallisyhteisöt haluaisivat säilyttää määräysvallan ja tulot vahvemmin omissa käsissään.

Protestoijat vaativat konferenssiin osallistuneita Kanadan, Australian, Suomen ja Ruotsin lähetystöjä tilille siitä, miksi maat sponsoroivat konferenssia ja tulevat Serbiaan. He kehottivat osallistujia louhimaan kaivoksissa omalla maaperällään.

Konferenssista uutisoi esimerkiksi serbialainen N1-kanava. Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Dušica Ristivojević seurasi konferenssiuutisointia verkossa. Hänen mukaansa mielenosoittajat eivät päässeet osallistumaan konferenssiin. Aktivistien ilmoittautumisia ei hyväksytty eikä heitä päästetty sisälle kokoustiloihin.

Protestoijat kuuluvat SEOS-järjestöön, joka edustaa Serbiassa toimivia ympäristö- ja kansalaisaktivismiryhmiä. Mielenosoittajat ovat huolissaan esimerkiksi kaivosalan ympäristö- ja elinkeinovaikutuksista.

Yleisiä mielenosoituksia kansainvälisiä kaivosyhtiöitä vastaan on järjestetty useana vuonna.

Itse konferenssi oli mielenosoittajien mukaan liian yksipuolinen. Esiintyjälistalla ei ollut heidän mielestään esimerkiksi kaivoshankkeiden haittapuolia kartoittavia tutkijoita.

Avaa kuvien katselu Suuria kaivoshankkeita on meneillään sekä läntisessä että itäisessä Serbiassa. Kuva: Miku Huttunen / Yle

Hankkeita ympäri Serbiaa

Kaivostoiminta on laajenemassa eri puolilla Serbiaa. Brittiläis-australialainen ylikansallinen kaivosjätti Rio Tinto on halukas kartoittamaan mahdollisia litium-esiintymiä läntisessä Serbiassa. Kansalaisliikehdintää on viriämässä muun muassa Loznican alueella.

Idässä kulta- ja kuparivarannot kiinnostavat muun muassa kanadalaista Dundee Precious Metals -yhtiötä.

Itäisessä Serbiassa toimii myös kiinalaisyrityksiä. Perinteisellä kaivosseudulla Borissa ja Majdanenkissa etsitään muun muassa kultaa Zijin Mining Group -yhtiön johdolla.

Serbian valtiovarainministeriön mukaan kolme suurinta vientiyritystä tänä vuonna ovat kiinalaisomisteisia.

Serbian hallituksella ja Kiinalla läheiset suhteet

Kiinan ja Serbian suhteet ovat perinteisesti läheiset, kertoo Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Ristivojević. Hän on perehtynyt erityisesti Serbiassa toimivien kiinalaisten kaivosyritysten toimintaan.

Kiina alkoi avokätisesti tukea itäisen Euroopan siirtymäkauden talouksia Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Kaikupohjaa antoi jo kylmän sodan aikana itä- ja länsiblokkien ulkopuolelle jättäytynyt sitoutumattomien maiden liike, joka perustettiin Serbiassa ja jossa Kiina on tarkkailijajäsenenä.

Kiinan tuki kelpasi erityisesti entisen Jugoslavian raunioilla, Serbiassa, jolla itselläänkin oli Balkanin 1990-luvun sodissa valtapyrkimyksiä.

– Kiina on vahvoilla siellä, missä suhteet Euroopan unioniin ovat jännitteiset. Esimerkiksi Serbiaa ja Kiinaa yhdistävät osin sama ideologia ja arvot. Ollaan yhdessä länttä vastaan, korjataan sen aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuksia, kuvaa Ristivojević.

Hänen mukaansa Serbian hallitus näkee kaivostoiminnassa ensisijaisesti taloudellisia mahdollisuuksia.

– Kiinan, paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden suhteisiin liittyy paljon väärinkäytöksiä, korruptiota ja lahjontaa. Kaivosalueilla asukkaat eivät ole yhtä varauksetta toivottamassa Kiinaa tervetulleeksi.

Suomi haluaa tuoda kaivoksille kestävää kehitystä

EU-jäsenehdokas Serbia tarvitsee oman teollisuutensa kehittämiseen ulkopuolisia kumppaneita. Keskustelu on vilkastumassa monen muun kaivosalueen tapaan siitä, kenen ehdoilla liiketoimintaa pyöritetään.

Suomi on ollut mukana Belgradin kansainvälisessä mineraalivaroja käsittelevässä konferenssissa useita kertoja. Suuria hankkeita ei toistaiseksi ole meneillään. Serbian kaivosteollisuudesta vastaavan ministeriön verkkosivulla Suomen nimi ei nouse esiin lainkaan.

Tänä vuonna konferenssin pitkällä puhujalistalla olivat aiempien vuosien tapaan muun muassa Suomen suurlähettiläs Niklas Lindqvist ja hänen norjalainen ja ruotsalainen virkaveljensä. Serbia luonnollisesti toivoo Suomelta investointeja. Syy Suomen joutumiseen mielenosoittajien kritiikin kohteeksi näyttää olleen protestoijien yksipuolisena pitämään konferenssiin osallistuminen.

Belgradin Suomen-lähetystöstä kerrotaan, että Suomi pyrkii edistämään kaivostoimintaa, joka noudattaa kestäviä ympäristöratkaisuja, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa. Tiukentuvat normit koskevat myös EU:n ulkopuolista toimintaa. Suomella on kaivosalan koneita ja teknisiä ratkaisuja. Suomalaiset yritykset ovat pääasiassa laitetoimittajia.

