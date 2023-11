Riitelevien supervaltojen johtajat tapaavat – Biden ja Xi etsivät ratkaisua niin Lähi-idän kriisiin kuin tekoälyn hyödyntämiseen

Kiinalla ja Yhdysvalloilla on periaatteellinen näkemysero myös tekoälyn kehittämisessä, arvioi asiantuntija Einar Tangen.

PEKING Kiinan johtaja eli maan presidentti ja kommunistipuolueen pääsihteeri on viime vuosina matkustellut vain vähän, edes kotimaassaan. Nyt Xi Jinping matkustaa Yhdysvaltoihin ja tapaa siellä presidentti Joe Bidenin.

Vierailua seurataan erityisen suurella mielenkiinnolla siksi, että se on niin harvinainen. Näin siitäkin huolimatta, että läpimurtoa supervaltojen välejä hiertävien kiistojen ratkaisemiseksi ei odoteta.

– Olen varovaisen optimistinen tapaamisen suhteen, pekingiläisen Taihe-instituutin johtava asiantuntija Einar Tangen sanoo.

Yhdysvalloista Kiinaan vuonna 2005 muuttanut Tangen on yksi näkyvimmistä suurvaltapolitiikan asiantuntijoista Kiinassa. Hän on kommentaattorina lukuisilla kansainvälisillä TV-kanavilla.

Tangen arvioi Ylelle, että Biden saapuu paikalle vaatimuslistan kanssa. Hänen vieraansa Xi todennäköisesti ennemminkin tunnustelee ilmapiiriä.

San Franciscossa ensi viikon alussa, ilmeisesti tiistaina, järjestettävä tapaaminen voi Tangenin mukaan olla merkittävä keskustelunavaus. Suurvallat ovat viime vuosina suhtautuneet toisiinsa entistä vihamielisemmin.

Biden ja Xi tapasivat 2022 marraskuussa Balilla järjestetyn teollisuusmaiden G20-huippukokouksen yhteydessä.

Xi ja Biden Balin huippukokouksessa syksyllä 2022.

Maiden ministereille on Covid-eristyksen loputtua järjestetty tapaamisia, mutta kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain ja Kiinan yhteydenpito on jo vuosikausia ollut vähäistä. Erityisen huolestuttavaa on asevoimien komentajien niin sanotun kuuman linjan yhteyden puuttuminen.

Ulkoministeri Antony Blinken ehdotti Xille kuuman linjan avaamista vieraillessaan Pekingissä kesäkuussa, mutta Xi ei lämmennyt ajatukselle.

– Kiina lupaa avautua maailmalle, mutta sen on osoitettava se konkreettisemmin. Politiikan on johdettava käytännön toimintaan, Tangen sanoo.

– Kiinan pitää ymmärtää syvällisemmin roolinsa globaalina toimijana. Sen on tultava paksunahkaisemmaksi ja opeteltava ottamaan vastaan kritiikkiä, Tangen erittelee neuvottelujen panoksia.

Einar Tangen on yksi Kiinan tunnetuimmista suurvaltapolitiikan kommentaattoreista.

Bidenin ja Xin asialistalla on ainakin neljä aihekokonaisuutta.

1. Lähi-itä

Lähi-itä nousee väkisinkin esille Bidenin ja Xin keskusteluissa.

– Yhdysvallat on poliittisesti nurkkaan ahdistetussa tilanteessa. Se pysyy vankkumattomasti Israelin tukena. Se ei kuitenkaan voi hyväksyä lasten tappamista, vaikka tämä tapahtuisi vastaiskuissa terrorismille. Yhdysvaltoja helpottaisi, jos Kiina voisi tarjota ratkaisua tai vähintäänkin osoittaa tietä neuvotteluihin Lähi-idässä, Tangen sanoo.

2. Kauppasota

Yhdysvaltain ja Kiinan kohta kuusi vuotta kestänyttä kauppasotaa tuskin vielä ratkaistaan, mutta edes osittainen tariffien poistaminen olisi edistystä.

– Se helpottaisi inflaatiopaineita molemmissa maissa, Tangen sanoo.

3. Vakoilu

Useat vakoiluskandaalit hiertävät maiden välejä. Maailman suurin verkkolaitevalmistaja Huawei on häädetty Pohjois-Amerikasta vakoilusyytösten takia. Viime helmikuussa Yhdysvallat ampui alas ilmapallon, jota se piti kiinalaisten vakoiluilmapallona.

4. Tekoäly ja digitalisaatio

Biden ja Xi keskustelevat nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa tekoälystä ja digitaalisesta kehityksestä, joka jakaa maailman maita entistä selvemmin rikkaisiin ja köyhiin. Kiinalla ja Yhdysvalloilla on aihepiiriin erilainen lähestymismistapa.

Kommunistinen Kiina kannattaa valtiojohtoista yhteistyötä tekoälyn kehittämiseksi, kun taas kapitalistinen Yhdysvallat on sitä mieltä, ettei yritysten kilpailua pidä rajoittaa, ainakaan merkittävästi.

– Kiina kannattaa kansainvälistä yhteistyötä. Emme tosin vielä tiedä, mitä he sillä tarkoittavat. Yhdysvallat antaisi markkinoiden päättää, Tangen tiivistää.

Biden ja Xi tapaavat Aasian ja Tyynenmeren maiden talousyhteisön Apecin kokouksen yhteydessä. Tapaamisen tarkempaa ajankohtaa ensi viikon alkupuolella ei ole vielä vahvistettu.