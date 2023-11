Siltä mielikuvalta ei ole voinut välttyä, jos seuraa uutisia. Pohjois-Savossa on tänä vuonna paljastunut poikkeuksellisen törkeä salametsästysrinki. Rikoksista epäiltynä on yli 30 metsästäjää. Laittomasti on ammuttu erityisesti rauhoitettuja eläimiä: ilvesemo poikasineen, susia ja joutsenia. Toiminta on jatkunut vuosia, ja se on ollut järjestäytynyttä.