Kompostointi-innostus on nousussa – vältä ainakin nämä kolme pahinta virhettä, jotka toistuvat ohjeissa

Puutarhuri Marko Aholalla on pihassaan kaksikin kompostoria: ostettu maapallo sekä itse tehty pakastearkku. Ohjeet muistamalla kompostointi sujuu ilman hajuja, Ahola vakuuttaa.

Kompostoinnin voi aloittaa vielä talvenkin kynnyksellä. Onnistuminen on todennäköisempää, jos uskoo kokenutta kouluttajaa ja välttää yleisimmät virheet.

Kompostointi kiinnostaa nyt yhä useampaa suomalaista. Kierrätysinnostuksen lisääntymisen ohella syynä lienee se, että kompostoimalla välttää jäteyhtiöiden yhä laajentuvan biojätekeräyksen.

Samalla säästää jätelaskussa ja saa lähes ilmaista multaa pihassa hyödynnettäväksi.

Kompostoinnin aloittaminen onnistuu talven kynnykselläkin. Silloin kannattaa kuitenkin uskoa kompostoinnin asiantuntijaa.

Neuvoja kuuntelemalla vältetään perusvirheet, joita tarjoillaan kuitenkin yllättävän yleisesti.

– Ohjeissa on yleensä 85 prosenttia huuhaata, joten pitää poimia sieltä se oikea, sanoo puutarhuri Marko Ahola Kurikasta.

Hän on opettanut suomalaisia jo lähes 20 vuoden ajan kansalaisopiston kursseilla läpi Suomen.

Pahin virhe on Aholan mukaan sekoittaminen. Siihen usutetaan kuitenkin yleisesti lähes jokaisessa kompostointioppaassa.

– Kuvitellaan, että sitä pitää järjestään sekoittaa lapiolla ja talikolla, kun viedään jotakin. Ei ikinä! Ahola parahtaa.

Kiellon syynä on, että sekoittaminen rikkoo kompostorin sisällä olevat rihmastot. Pieneliöstö stressaantuu, kun mullaksi muuttamisen työ pitää aloittaa alusta.

Kolmella kiellolla pääsee jo pitkälle

1) Älä sekoita!

Kompostoria ei sekoiteta. Laita ruokajäte kerroksittain kompostoriin ja sirottele kuivikekerros päälle, niin että ruokajäte peittyy. Myös ilmaustikulla pistellään reiät massaan vasta ennen tyhjennystä. Pistelyn jälkeen hajottajat siirtyvät kompostorissa alas, jos säiliö tyhjennetään yläkautta, älä siis häiritse hajottajien työtä.

2) Älä käytä sahanpurua.

Paras kuivike on puunkuorta tai oksahaketta. Älä käytä sahanpurua, sillä se muodostaa ammoniakkia ja komposti alkaa helposti haista. Jos massa vaikuttaa liian kuivalta, upota käsi kompostiin parinkymmenen sentin syvyyteen. Jos massa valuu vettä, lisää kuiviketta. Jos se on liian kuivaa, kastele. Jos nestettä ei tule, kaikki on kunnossa.

3) Älä käytä kompostiherätettä.

Kompostia ei tarvitse herättää eikä sen eliöstöä doupata ylitilaan. Lämpökompostorissakin massan kuuluu talven aikana vähän jämähtää. Keväällä kompostorin sisältö sulaa. Kompostori toimii ja tekee työtään hyvin 20–30 asteessa ja aina kun lämpö nousee – massan ei tarvitse olla 70-asteista.

