Törkeästä rattijuopumuksesta tuomittu Pekka sai apua alkoholismiin, kun systeemi kerrankin toimi

Kuuntele, miten Pekka kertoo tuomiostaan. Pekan nimi ja ääni on muutettu asian arkaluontoisuuden takia. Henkilöllisyys on Ylen tiedossa. Kuvituskuva.

Rikosseuraamuslaitoksen resurssit ovat tiukilla, mikä aiheuttaa ongelmia tuomittujen kuntoutukseen. Työ on tärkeää, jotta tekijät eivät uusisi rikoksiaan.

– Se on tietysti koko yhteiskunnan toive ja siitä hyötyvät kaikki, myös potentiaaliset rikoksen uhrit, sanoo Lapin yhdyskuntaseuraamustoimiston päällikkö Henri Izadi.

Ongelma on valtakunnallinen, eikä resurssipulan kanssa raavita päätä vain Lapissa.

Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan johtajan Riitta Karin mukaan tilanne on vaikea etenkin, koska Risen resursseja on vuodesta 2006 lähtien leikattu yli 500 henkilötyövuodella samalla, kun sen tehtäviä on lisätty.

Työn vaativuus on kasvanut ja sairauspoissaoloja on paljon. Kari kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi työhyvinvointikriisiksi.

– Meidän henkilöstö on hyvin kuormittunutta, kun sitä on lähtökohtaisesti liian vähän.

Tilanteen vakavuutta kuvastaa valtioneuvoston vuodentakainen selonteko. Sen mukaan Riselle tulisi osoittaa 400 henkilötyövuoden lisäresurssi, jonka turvin toiminta voitaisiin nostaa edes kohtuulliselle tasolle. Lainsäädännön vaatimalle tasolle nostaminen vaatisi vielä merkittävästi suurempaa henkilöstömäärän lisäystä.

Resurssien puuttuessa Rise joutuu priorisoimaan tehtäviään, kertoo Kari.

– Kaikkea lain mukaista, vaikkapa rangaistusajan suunnitelmiin liittyvää toimintaa, ei kyetä järjestämään. Se on kuitenkin keskeistä, kun pyritään vaikuttamaan rikosten uusimisriskiin.

Rattijuoppo sai apua alkoholismiin: ”Pieni lottovoitto”

Lappilainen Pekka päätyi rikosseuraamuslaitoksen asiakkaaksi saatuaan tuomion törkeästä rattijuopumuksesta. Hänellä oli ollut vuosia ongelmia alkoholin kanssa.

Yhdyskuntaseuraamustoimistolla Pekka sai kuulla, mitkä vaihtoehdot olivat.

Valvontarangaistukseen hän ei halunnut, se olisi rajoittanut elämää liikaa. Se olisi vaatinut myös täyttä päihteettömyyttä, eikä Pekka olisi pystynyt vielä viiden kuukauden tipattomaan.

Rikosseuraamuslaitoksen avulla hän löysi itselleen sopivan tavan suorittaa rangaistusta ja päätyi yhdyskuntapalveluun. Myöhemmin hän pääsi päihdevieroitukseen.

Pekka on ollut kuukausia selvinpäin ja pitää rikosseuraamuslaitoksen apua omalla kohdallaan onnistuneena. Kuvituskuva.

A-klinikan ja Risen työntekijät tekivät tarvittavat paperityöt ja nyt Pekka suorittaa tuomiotaan loppuun opettelemalla päihteetöntä elämää.

– Omalta kannaltani tämä oli pienoinen lottovoitto, Pekka kertoo.

Moniongelmaiset asiakkaat tarvitsevat enemmän apua

Pekan tapaan monella rikoksentekijällä on päihdeongelma tai muita haasteita, jotka voivat johtaa rikoksen tekemiseen.

Riitta Karin mukaan tutkimuksista nähdään, että vankien neuropsykiatriset häiriöt ovat lisääntyneet, samoin psykoottisuus ja itsetuhoisuus. Monilla vangeilla on traumatausta, päihdeongelma ja heidät on tuomittu väkivaltarikoksista. Peräti 90 prosentilla vangeista todettu on jokin persoonallisuushäiriö.

– Näyttää siltä, että vankilassa on vähän samoja piirteitä kuin psykiatrisella osastolla ja kuitenkaan meillä ei ole tämän tyyppistä koulutettua henkilökuntaa, Kari kertoo.

Avaa kuvien katselu Myös yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaat ovat aiempaa moniongelmaisempia, kertoo Henri Izadi. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Rikollisen käyttäytymisen taustalla on tyypillisesti erilaisia mielenterveyden ja päihteiden käyttöön liittyviä häiriöitä, joiden taustasyynä voi vielä olla vaikkapa haastavia perhe- tai traumatilanteita.

– Mikään toimenpide ei toimi, jollei se kohdistu taustasyihin, Izadi selittää.

Rikosseuraamuslaitoksen ennestäänkin tiukkaa resurssitilannetta vaikeuttaa paitsi asiakkaiden moniongelmaisuus myös vankien määrän lisääntyminen ja siitä aiheutuvat kustannukset. Katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyneiden vankien määrä on kasvanut ja suuremmissa vankiloissa on rekrytointiongelmia.

Monet toivovat pääsevänsä yhdyskuntapalveluun, mutta paikkoja ei ole

Pekan tapaan myös moni muu rikollinen haluaa suorittaa tuomionsa yhdyskuntapalveluna. Rikoksen tehneen kannalta palveluun kannattaa suostua, sillä toinen vaihtoehto on yleensä kovempi rangaistus.

Yhdyskuntapalveluna rangaistuksensa suorittavat voivat kuitenkin joutua odottamaan sopivaa paikkaa pitkäänkin. Samalla, kun palvelupaikkaa haluavien määrä on kasvanut, on suorituspaikkojen määrä vähentynyt toimintojen yksityistämisen seurauksena. Palvelupaikat ovat yleensä voittoa tavoittelemattomia ja työn tulee olla yhteiskuntaa hyödyttävää.

Esimerkiksi Lapissa aktiivisia yhdyskuntapalvelupaikkoja on parisenkymmentä, mikä on aivan liian vähän. Joukossa on muun muassa seurakuntia, vanhusten hoivayksikköjä, päiväkeskuksia ja pesuloita. Eniten ruuhkaa on suurimmissa kaupungeissa Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.

– Jos ei ole paikkoja mihin laittaa suorittamaan, niin ei siinä auta muu kuin jonotuttaa asiakkaita, Izadi kertoo.

Kaikki asiakkaat eivät ole yhteiskunnan laitamilla eläviä taparikollisia ja päihteiden ongelmakäyttäjiä, Izadi muistuttaa. Rikosnimikkeet vaihtelevat seksuaalirikoksista talousrikoksiin ja järjestäytyneestä rikollisuudesta rattijuoppouteen. Joukossa on aivan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä ja nimekkäitäkin henkilöitä.

– Meillä on ihan tavan tallaajia ja hyvissä viroissa olevia kansalaisia.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 14.11. kello 23 saakka.