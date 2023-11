Osa kaupoista joutuu vaikeuksiin, jos EU kiristää laskujen maksuaikoja – EK vastustaa puuttumista yksityisten yritysten välisiin sopimuksiin

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vastustaa EU-komission ehdotusta yritysten välisten laskujen maksuajoista.

Komissio ehdotti syyskuussa maksuajan ehdottomaksi takarajaksi 30 päivää.

– Onhan tämä todella pitkälle menevää puuttumista yksityisten yritysten väliseen sopimusvapauteen, sanoo EK:n yrityslainsäädännön asiantuntija Santeri Suominen.

Nykyisin kaupalliset toimijat voivat neuvotella pidemmästä maksuajasta erikseen. Komissio pyrkii ehdotuksellaan suojelemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä maksuviivästysten kielteisiltä vaikutuksilta.

Suomen hallitus kannattaa periaatteessa maksuviivästyksiin puuttumista, mutta ei sitä, että ehdoton takaraja olisi 30 päivää ilman mahdollisuutta erilliseen sopimiseen.

Rakennusalan yrittäjä ottaa velkaa palkkojen maksuun

Yle uutisoi perjantaina, että pitkät, jopa kahden tai kolmen kuukauden maksuajat, aiheuttavat vaikeuksia esimerkiksi rakennus- ja teollisuusalan pk-yrityksille.

Pirkanmaalainen maanrakennusalan yrittäjä Jussi Haavisto kertoi, että vaikka yrityksellä on ollut hyvin tilauksia, hän on joutunut nostamaan lainaa, jotta on saanut maksettua laskunsa.

Haavisto pitää komission ehdotusta ainoana lääkkeenä laissa nykyään olevan porsaanreiän tilkitsemiseksi.

Katso videolta, mikä Haaviston mielestä nykymallissa on pielessä:

Yrittäjä Jussi Haavisto sanoo, että maksuajoista ei voi isojen yritysten kanssa neuvotella paikallisesti, vaan ehdot tulevat pääkonttoreista annettuina.

Suomen Yrittäjät on selvittänyt, että Suomessa on lähes 100 000 pientä tai keskisuurta yritystä, jotka ovat saaneet odottaa laskujaan yli kuukauden. Tyypillisesti maksua odotetaan juuri suuremmalta yritykseltä.

Tutkimusten perusteella on arvioitu, että joka neljäs konkurssi EU:ssa tapahtuu siksi, ettei yritys ole saanut saataviaan ajoissa.

Sanelevatko isot yritykset maksuehdot?

Koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestön mukaan pienten yritysten neuvotteluvara on olematon ja pitkät maksuehdot käytännössä sanellaan.

EK:n Santeri Suominen on toista mieltä. Hänen mukaansa myös pienellä yrityksellä on neuvotteluvaraa tilanteesta riippuen.

– Maksuaikojen joustavuus ei ole väärinkäyttöä, hyväksikäyttöä eikä sanelua, vaan se on sopimusvapautta.

EK:n lisäksi myös Erikoiskaupan liitto vastustaa komission ehdotusta nykymuodossaan. Sen mukaan maksujen ehdoton takaraja aiheuttaisi merkittäviä ongelmia kaupan alan pk-yrityksille.

– Maksuaikojen tiukennus vaikuttaisi voimakkaasti yritysten lyhyt- ja pitkäaikaisen rahoituksen tarpeeseen, sanoo lakiasioista vastaava johtaja Jukka Ropponen.

Nykyään sesonkituotteita myyviin kauppoihin toimitetaan iso määrä tuotteita ennen sesongin alkua. Kaupat myyvät näitä tuotteita kuluttajille useita kuukausia.

Erikoiskaupan liiton mielestä kaupat joutuisivat vaikeuksiin, jos niiden pitäisi maksaa kaikki sesonkituotteet 30 päivässä. Nykyään ne sopivat maksuista tavarantoimittajan kanssa joustavasti.

Joustavuudesta on Ropposen mukaan hyötyä myös tavarantoimittajalle. Esimerkiksi maalitehtaalle on ollut toimiva malli lähettää tavaraa jo ikään kuin varastoon maalikauppoihin.

Erikoiskaupan liitto näkee, että mikäli maksuviivästysasetus otettaisiin käyttöön, siihen tarvittaisiin poikkeus toisten valmistamien käyttö- ja kulutustavaroiden jälleenmyynnin osalta. Poikkeus tulisi liiton mukaan muotoilla niin, että vähittäiskaupan yritykset voisivat sopia 30 päivää pidemmistä maksuajoista.

EK:n Santeri Suominen arvioi, että sääntelyn rajaaminen tiettyihin toimialoihin on vaikeaa: rajatapauksia olisi liikaa. Suomisen mielestä asetus voitaisiin rajoittaa koskemaan sitä tilannetta, kun julkinen valta on velkaa yksityiselle taholle, esimerkiksi yritykselle.