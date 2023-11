Lintuinfluenssatilanne ei ole ohi: kymmeneltä kettutarhalta löytyi tautia, ja se tarkoittaa lisää eläinten lopetuksia

Lintuinfluenssa on piinannut turkistarhoja jo puolen vuoden ajan.

Kymmenellä kettu- ja supikoiratarhalla on todettu lintuinfluenssaa Ruokaviraston kartoituksissa.

Kyseiset tarhat ovat pohjalaismaakunnissa ja Satakunnassa eli samoissa maakunnissa, joissa tautia on tavattu aiemmin.

Kettu- ja supikoiratarhojen kartoitus on alkanut vasta tällä viikolla, ja tähän mennessä on kartoitettu vasta 38 tarhaa. Kartoitus kohdistuu kaikkiaan noin 330 turkistarhaan, joilla on kettuja tai supikoiria tai molempia.

Ruokavirasto tulee määräämään eläimet lopetettavaksi näiltä turkistarhoilta.

Viime viikolla Ruokavirasto kertoi minkkitarhojen kartoituksesta, jonka perusteella tautia löytyi kolmelta tarhalta.

– Mahdollisesti ketut ovat minkkejä herkempiä saamaan lintuinfluenssatartunnan tai kettutarhojen lintusuojaus ei ole ollut yhtä hyvällä tasolla kuin minkkitarhojen. Tai kettutarhoja on ollut enemmän alueilla, joissa on ollut paljon luonnonlintujen lintuinfluenssatartuntoja, arvioi Ruokavirasto tiedotteessaan.

Kartoituksessa otetaan verinäytteitä ketuista ja supikoirista. Näytteenottajina toimivat pääosin kunnaneläinlääkärit.

Ennen kartoituksen alkamista lintuinfluenssaa oli todettu 28 turkistarhalta, jossa on kettuja tai supikoiria.

Lintuinfluenssaa on nyt todettu syksyn aikana yhteensä 42 turkistarhalta.