Puruvedellä kelluvat öljylautat työllistävät pelastuslaitosta Kiteellä

Puruvedellä on paikalla pelastushenkilöstöä veneineen. Kuvituskuva kesältä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyvahingosta aamulla. Tilanne on käynnissä edelleen, lähistöltä on havaittu toinenkin öljylautta.

Puruveden Hummonselällä on käynnissä öljylautan poistotyö.

Pelastuslaitos sai perjantaina aamukymmeneltä öljyvahingon torjuntatehtävän Kiteen Puruvedelle. Uistelemassa ollut sivullinen henkilö teki ilmoituksen. Ilmoittajan mukaan Hummonselällä, Harjusluodon ja Niloksen kallioiden välillä on öljyä.

Öljylautan leveydeksi on arvioitu 50 metriä ja pituudeksi 200 metriä.

Paikalla on pelastushenkilöstöä Kesälahden ja Kiteen pelastuslaitoksilta sekä kaksi venettä. Pelastuslaitos on aloittanut öljylautan nuottauksen. Öljylautta pyritään rajaamaan ja imeyttämään.

– Työ jatkuu ainakin iltahämärään asti, ja huomenna on tehtävä vielä tarkastuskierros. Öljyn määrää on vaikeaa arvioida, mutta sitä on melko ohuelti, kertoo päivystävä palomestari Jani Nevalainen.

Pelastuslaitos on saanut myös ilmoituksen toisesta öljylautasta noin kahden kilometrin päästä ensimmäisestä. Nevalaisen mukaan tämä lautta on ensimmäistä kapeampi ja pidempi.

Pelastuslaitos selvittää sitä, mistä öljylautat ovat mahdollisesti peräisin. Asiasta on myös tiedotettu Pohjois-Karjalan ely-keskusta ja Kiteen kaupunkia.

Uutista täydennetty 10.11. kello 13.30 päivystävän palomestarin kommenteilla.