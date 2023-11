Tällä rintamalla Ukrainalla on nyt parhaat mahdollisuudet, sanoo suomalaisasiantuntija

Laaja hyökkäys Dneprjoen yli on erittäin riskialtis, mutta asiantuntijan mukaan Ukrainan on pakko alkaa ottaa riskejä.

Ukrainan sodan mielenkiintoisin tilanne on tällä hetkellä Dneprjoen itärannalla, minne ukrainalaiset joukot ovat viime viikkoina päässeet pureutumaan, sanoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Sotatilanne ei ole viime aikoina juurikaan muuttunut, vaan rintamalinja on suurelta osin pysynyt paikallaan. Dneprin varrella Ukraina on kuitenkin saanut haltuunsa pitkän kaistan joen itärantaa ja kyennyt aiheuttamaan venäläisille vaikeuksia.

Toistaiseksi Ukrainalla ei ole itärannalla vielä kovin suuria joukkoja ja sillä on siellä vain muutamia yksittäisiä ajoneuvoja. Käihkölle tämäkin on myönteinen merkki Ukrainan kyvystä jatkaa sotimista.

– Täällä on potentiaalia. Etenkin se, että Ukraina kykenee tällä tavalla aiheuttamaan Venäjälle ongelmia. Jos ongelmia kyetään luomaan muuallakin, voi se tietää Ukrainalle hyvää pitemmällä tähtäimellä, hän sanoo.

Sotatieteilijä on varovainen kutsumaan Ukrainan valtaamaa aluetta sillanpääasemaksi. Alue ei hänen mielestään ole niin vankasti Ukrainan hallinnassa, että sitä vielä voitaisiin käyttää laajemman hyökkäyksen perustana.

Vaikka ukrainalaisjoukot ovat päässeet etenemään sotaa seuraavien karttapalveluiden, kuten Deepstatemapin, mukaan joelta vain 2–4 kilometriä, on huomattava, että vallatun rantaviivan pituus on yli 30 kilometriä.

Ukrainalaiset ovat ylittäneet Dneprin ryteikköisen ranta-alueen ja ovat nyt pääsemässä seudulle, jossa on melko tiivistä asutusta. Tutkimuslaitos Institute for the Study of War kertoo venäläisiin sotabloggareihin nojautuen, että Ukrainan joukot taistelevat nyt useassa jokivarren kylässä, kuten Krynkyssä ja Pidstepnessä.

Uusia mahdollisuuksia, mutta myös valtava riski

Ukrainassa on jo kauan elätelty toivetta, että armeija ylittäisi Dneprin ja hyökkäisi suoraan Krimin niemimaalle.

Vaikka Dnepr on Kahovkan padon tuhoamisen jälkeen aiempaa kapeampi, olisi joen ylitys suurella joukolla silti äärimmäisen riskialtista.

– On se riski, mutta sodassa pitää ottaa riskejä, Käihkö toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainan on kyettävä rikkomaan nykytilanne, jossa rintama on juuttunut paikoilleen ja osapuolet kuluttavat toistensa voimia. Tilanne oletettavasti hyödyttää Venäjää.

Käihkö ei lähde vetämään hyökkäysnuolia kartalle, mutta muistuttaa, että Venäjä ei ilmeisesti ole linnoittanut Hersonin aluetta kovinkaan vahvasti. Tämä helpottaisi läpimurtoa, jos sellaista yritettäisiin. Edellytys toki on, että Ukrainalla olisi tarpeeksi joukkoja käytettävissään.

Miksi Venäjä ei lyö ukrainalaisia takaisin?

Käihkö pohtii, miksi Venäjä ei ole onnistunut ajamaan ukrainalaisjoukkoja takaisin joen taakse.

Venäjä kykenee ampumaan hyökkääjiä tykistöllään kaukaakin. Käihkö muistuttaa myös Venäjän ilmavoimien käyttämistä liitopommeista, joita Ukrainan on käytännössä mahdoton torjua. Isokokoiset lentopommit lentävät siivekkeidensä avulla kilometrien päähän ja aiheuttavat tuhoa.

Forbes-lehden mukaan Ukrainan joukot onnistuivat joen ylityksessä suuren lennokkien käytön ja venäläisiin kohdistuneen signaalihäirinnän avulla. Lehden mukaan ukrainalaiset pystyivät elektronisella häirinnällä luomaan lähes 20 kilometrin laajuisen vyöhykkeen, jossa Venäjän lennokit eivät kyenneet toimimaan.

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen sotilas lähettämässä droonia. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

On myös mahdollista, ettei Ukraina pyrikään suureen hyökkäykseen vaan tekee iskuja pienemmin voimin venäläisjoukkojen kuluttamiseksi. Uutiskanava CNN:n haastattelema ukrainalaiskenraali Oleksandr Tarnavsky kertoo, että syksyn myötä molemmat osapuolet tyytyvät sotimaan pienillä, 10–15 miehen osastoilla.

Samassa artikkelissa Britannian asevoimien esikuntapäällikkö, amiraali Tony Radakin kuvasi Ukrainan strategiaa sanoilla ”näännytä, venytä ja iske”. Ukraina tekee iskuja Venäjän huoltoon, venyttää rintamaa ja hyökkää silloin kun näkee sen järkeväksi – useimmiten pitkän kantaman aseilla.

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen sotilas konekiväärillä varustetun jeepin kyydissä. Kuva: Roman Pilipey / AFP

Suurempi taistelu Avdijivkassa

Samaan aikaan Venäjä on pyrkinyt saartamaan Avdijivkan kaupungin itärintamalla. Kaupungin pohjois- ja eteläpuolella on käyty suuria taisteluita. Venäjä on edennyt jonkin verran, mutta kaupungin valloittaminen tai saartaminen ei ole onnistunut.

Käihkö pitää venäläisten toimintaa järjettömänä. Venäjän armeija on kärsinyt valtavat kalusto- ja miehistötappiot saavuttamatta kuitenkaan mainittavaa menestystä. Tiedossa on satoja tuhottuja Venäjän panssariajoneuvoja.

– Venäjä toistaa samoja virheitä, yrittävät mennä massalla läpi, Käihkö puuskahtaa.

– Jossain vaiheessa Ukrainaa kritisoitiin, etteivät he yrittäneet samaa Zaporižžjassa. Tämä on nyt hyvä esimerkki, ettei pitänytkään, hän jatkaa.

Käihkö arvelee, että Avdijivkan hyökkäyksen takana on korkealta taholta tullut poliittinen määräys, että jokin voitto on saatava.

– Tällöin sotilaskomentajat tekevät vain sen mitä osaavat, eli lähettävät miehet ajoneuvoissa hyökkäämään miinakenttien yli.