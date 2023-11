Anna Rinta-Jyllilällä on viesti ihmisille, jotka kommentoivat hänen lastensa painoa: ”Jos ei ole hyvää sanottavaa, ole hiljaa”

Anna Rinta-Jyllilä on health at every size -aktivisti. Siinä tavoitellaan terveyttä koosta riippumatta. Rinta-Jyllilä piti sitä vapauttavana ajatuksena, että itsestä voi pitää huolta ilman maanista laihdutuskuuriajattelua.

Kuva: Antti Kolppo / Yle