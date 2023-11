Riittääkö koronan kotitestejä kaikille, kun kysyntä kasvaa? Näin kaupat vastaavat

Apteekeissa ja kaupoissa koronan kotitestien kysyntä on kasvanut. Arkistokuva vuodelta 2020.

Liikkeet ovat osanneet varautua kasvaneeseen kotitestien kysyntään. Hetkittäisiä tuotepuutteita on saattanut esiintyä.

Koronan kotitestien kysyntä on kasvanut, mutta saatavuus apteekeissa ja kaupoissa on pääosin ollut hyvä.

Koronatartunnat ovat taas kasvussa eri puolilla Suomea, mikä on näkynyt myös koronan kotitestien kasvaneena kysyntänä kaupoissa ja apteekeissa.

Yliopiston apteekin tietojen mukaan koronatestien kysyntä on kasvanut viime viikkojen aikana. Yrityksestä kuitenkin kerrottiin alkuviikosta, että kysynnän kasvuun on varauduttu, ja testejä on saatavilla ketjun liikkeissä.

Myös Apteekkariliiton maanantaina tekemän pikakyselyn mukaan valtakunnallisesti kotitestejä on pääosin saatavilla. Yksittäisissä apteekeissa testit olivat päässeet loppumaan. Kyselyyn vastasi 213 apteekkia, joista kuudessa testejä ei ollut saatavilla.

Sekä S-ryhmästä että Keskosta kerrotaan, että kotitestejä on riittänyt hyvin. Hetkittäisiä kysynnästä johtuvia tuotepuutteita on molempien ketjujen kaupoissa voinut olla. Keskon myyntijohtaja Tuuli Luoman testejä täydennetään jatkuvasti keskusvarastoon.

S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Venla Kuoppamäen mukaan kysynnän kasvuun oli S-ryhmässä osattu varautua mediatietojen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen pohjalta. Kasvaneesta kysynnästä huolimatta myyntimäärät ovat Kuoppamäen mukaan olleet merkittävästi pienempiä viime vuoteen verrattuna.