Puolustusministeri ja isä – nämä Antit tietävät, millaista on lukea lapsen iltasatu etänä

Nykyinen puolustusministeri Antti Häkkänen viettää edeltäjänsä Antti Kaikkosen tavoin isänpäivää pienten lastensa keskipisteenä. Aika on kortilla, mutta hetket perheen kanssa ovat kullanarvoisia.

Puolustusministeri Antti Häkkänen on kiitänyt syksyn palaverista toiseen. Aiheet ovat olleet vakavia: sota Ukrainassa, Israelin tilanne, Nato ja neuvottelut USA:n kanssa.

Kiire pysähtyy, kun hän saa pidemmän työmatkan jälkeen 5-vuotiaan Kertun ja kesällä syntyneen Kaarlon syliinsä. Kalenterista on raivattava erikseen aikaa perheelle.

Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen voi samaistua Häkkäsen tilanteeseen. Hänkin on pienten lasten, vuonna 2020 syntyneen Alvarin ja vuonna 2022 syntyneen Antonin isä.

Nyt oppositio puolueen kansanedustajana Kaikkosen aikataulu on selvästi väljempi. Aikaa on jäänyt jopa omakotitalon rakentamiseen Sipooseen.

Kysyimme nykyiseltä ja entiseltä puolustusministeriltä, millaisilla pelisäännöillä heidän perheensä arki pyörii, ja kokevatko uraisät riittämättömyyden tunteita.

Kun vanhempi lapsi on työmatkalla mukana, siellä katsotaan ipadia ja juodaan pillimehua. Antti Häkkänen

Mitä isänpäivä merkitsee sinulle?

Häkkänen: Silloin on hyvä hetki pysähtyä ja muistella myös omaa isää ja isoisää. Pohtia pidempääkin kaarta, mitä isyys tarkoittaa suvussa.

Kaikkonen: Se on hyvin tärkeä ja iso asia. Päivän kulkua ei etukäteen ihan tarkkaan kerrota. Jos voin vähän arvailla, niin ehkä paremman puoleinen aamiainen saattaisi olla tarjolla ja jotain mukavaa päivän mittaan.

Millainen isä haluat olla?

Häkkänen: Tärkeää on aito, vilpitön ja pyyteetön rakkauden sekä tuen osoittaminen omalle lapselle. Hän saa olla sellainen kuin on. Ei tarvitse osoittaa olevansa joku mestari tai aikuinen liian varhaisessa vaiheessa.

Kaikkonen: Toivon, että osaan olla reilu ja rakastava isä. On tietysti osattava myös asettaa rajoja, lasten parhaaksi.

Joudut olemaan paljon poissa perheen arjesta. Miten tämä vaikuttaa rooliisi isänä?

Häkkänen: Vaimoni Henna pitää meidän perheen rattaat pyörimässä. Itse haluaisin olla enemmän läsnä arjessa niin, ettei olisi koko ajan paineistettu tilanne päällä. On pyrittävä raivaamaan hetkiä, joissa voin olla aidosti läsnä ilman laitteita ja papereita. Toki aikatauluissa on hirmuinen yhteensovittaminen.

Kaikkonen: Yritän rakentaa kalenteria siten, että olisin kotona riittävästi. Sellaista hyvää, arkista yhdessäoloa. On mietittävä päivä päivältä ja viikko viikolta, miten tuntinsa käyttää.

Podetko isänä riittämättömyyttä ja huonoa omaatuntoa?

Häkkänen: Koen riittämättömyyden tunnetta, mutten huonoa omaatuntoa. On oma valinta pyrkiä näihin ministeritehtäviin. Suomalaisten asiaa pitää hoitaa tinkimättömästi, vaikka perhe on tärkein. En voi jättää tehtäviäni hoitamatta. Vetäydyn kevyempiin tehtäviin, jos koen työn kuormittavan liikaa.

Kaikkonen: Koen riittämättömyyttä, jos joudun olemaan pitkään poissa kotoa. Edellisessä tehtävässä puolustusministerinä oli melkoinen kausi. Ensin tuli korona, sitten tuli Venäjä ja Nato-prosessi. Oli paljon pitkiä päiviä ja työreissuja isänmaan puolesta. Välillä tuntui, etten ole tarpeeksi kotona. Onneksi nyt tilanne on vähän parempi.

Jos pitää valita yksi asia, jonka haluat lapsillesi välittää, mikä se olisi?

Häkkänen: Se, että isään voi luottaa, vaikka aina ei ehtisi olla arjessa niin paljon fyysisesti läsnä.

Kaikkonen: Se, että kaikki ihmiset on samanarvoisia ja yhtä arvokkaita. Kaikkia ihmisiä pitää kohdella hyvin.

Joudun miettimään sydän syrjällään, kuinka monta viestiä odottaa puhelimessa. Antti Häkkänen

Kuinka usein joudut lukemaan iltasadun videoyhteydellä?

Häkkänen: Valitettavasti aika usein. Kun maailmassa kuohuu, joudun viettämään paljon työaikaa ministeriön turvatiloissa. Siellä tavalliset yhteydet eivät toimi. Joudun miettimään sydän syrjällään, kuinka monta viestiä odottaa puhelimessa. Viikonloppuisin iltasadun lukeminen onnistuu paremmin. Onneksi vaimo jaksaa joustaa. Monesti saa tulla kukkapuskan kanssa kotiin.

Kaikkonen: Niitäkin kertoja on ollut. Pyrin kuitenkin siihen, että olisin kotona viimeistään siihen aikaan kun lapsia laitetaan nukkumaan. Mieluummin aikaisemminkin.

Monesti saa tulla kukkapuskan kanssa kotiin. Antti Häkkänen

Terveisesi toiselle Antti-isälle, jonka kanssa vaihdoitte rooleja puolustusministerinä?

Häkkänen: Luulen, että hyvä ystäväni Antti itse tiedostaa, että aika on kullanarvoista. Oppositiossa vuorokaudessa minuutteja on yhtäkkiä paljon enemmän. Ministerinä joudun taistelemaan jokaisesta vuorokauden minuutista, miten ja keneen sitä käytän. Jokainen minuutti lasten kanssa on kullanarvoinen.

Kaikkonen: En halua lähteä kaimaani, ystävääni ja toisen perheen elämää neuvomaan. Annan yleisen neuvon, että ajankäytön suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja varata aikaa kotona olemiselle. Hyvä suunnittelu on kaiken a ja o.

Meillä on erilaisia sääntöjä, tapoja ja rutiineja. Antti Kaikkonen

Millaisia pelisääntöjä teillä on karkkipäivien, nukkumaanmenoaikojen ja muiden sääntöjen suhteen?

Häkkänen: Kannatan järjestelmällisyyttä ja tiukkoja sääntöjä. Huomaan, että mummilassa on vähän joustavammat säännöt ja pohjalaisella vaimolla omansa. Yhteensovittamista vähän joutuu tekemään. Ruutuajan suhteen on raja, mutta ministeriauton takapenkillä se ei päde. Kun vanhempi lapsi on joskus työmatkalla mukana, siellä katsotaan ipadia ja juodaan pillimehua.

Kaikkonen: Meillä on erilaisia sääntöjä, tapoja ja rutiineja. Sellaisia, joiden uskomme olevan hyväksi lapsille.

Mitkä ovat olleet hienoimpia hetkiä isänä?

Häkkänen: Kun oma lapsi tulee pidemmän työmatkan jälkeen syliin omaehtoisesti.

Kaikkonen: On niin paljon hienoja hetkiä, että on vaikea nostaa yhtä tai kahta ylitse muiden. Se on pikemminkin se kokonaisuus.