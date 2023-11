Business Finland jaksaa uskoa vaikeuksista kertoneen Plug Powerin miljardi-investointeihin Suomessa – ”Suhtaudutaan vielä rauhallisesti”

Toukokuun lopulla Yhdysvaltalainen Plug Power -yhtiö kertoi aikeistaan rakentaa Suomeen kolme vedyntuotantolaitosta.

Tuolloin kerrottiin suunnitelmista tehdä laitokset Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Toteutuessaan investointien arvo olisi noin 5,6 miljardia euroa.

Plug Powerin taloustilannetta koskeva uutisointi on kuitenkin ollut omiaan luomaan epäilyksiä suunnitelmien toteutumisen ylle.

Suomessa muun muassa Kauppalehti on kertonut yhtiön rahojen olevan loppumassa ja osakekurssin alamäessä.

Suomen suurimpiin yritystukia jakaviin toimijoihin kuuluvan Business Finlandin toimialajohtaja Markku Kivistö on silti luottavainen.

– Suhtaudutaan vielä rauhallisesti ja katsotaan, miten varsinaisesti nämä projektit etenevät, hän sanoo.

Yleisesti ottaen tämän kokoluokan investoinnit ovat pitkiä prosesseja.

– Meidän käsityksen mukaan valmistelut heillä etenevät, ja he ovat myös rekrytoineet Suomeen ensimmäisiä työntekijöitä.

Hän myös korostaa, että kyse on kolmesta eri projektista, ja että varsinaisia investointipäätöksiä ei ole vielä tehty.

– Varmasti on monia ylämäkiä ja alamäkiä ennen kuin se pääsee varsinaiseen investointipäätökseen.

Entä minkälaiset satsaukset Business Finland on tähän mennessä tehnyt Plug Powerin hankkeiden edistämiseksi?

– Työaikaa tähän on mennyt. Mutta samalla tämä on yksi todella monista projekteista, mitä me tehdään. Virka-aikaa tähän on käytetty kuten moneen muuhunkin hankkeeseen. Se on ollut meidän panostus.

Onko hankkeelle myönnetty rahallisia tukia?

– Ei ole käytetty. Me ei mitään ennakkolupauksia anneta. Tähän mennessä tähän ei mitään tukia ole annettu.

Muutoinkaan Business Finlandin usko vetytalouteen, sähköistymiseen ja puhtaaseen energiaa ei ole horjumassa.

– Vety on yksi komponentti isompaa kuvaa ja me suhtaudutaan siihen positiivisesti, Kivistö toteaa.