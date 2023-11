Ruotsissa kaivettiin kasvomaskit esiin – myös Lapissa harkitaan maskien käytön lisäämistä

Ruotsissa on lisätty maskin käyttöä esimerkiksi sairaaloissa, sillä koronatapausten määrä on kasvanut.

Osassa Ruotsia kasvomaskeja on otettu taas käyttöön, sillä maan koronatilanne on pahentunut.

Sveriges Radion mukaan Tukholman alueen viranomainen suosittelee, että vakavasti sairaiden potilaiden lähellä työskentelevät käyttävät maskia.

Aftonbladetin mukaan Värmlannissa on otettu käyttöön maskit kotihoidossa. Etelä-Ruotsissa Blekingessä sairaalahenkilökunnan on pitänyt käyttää maskia torstaista lähtien. Kalmarissa puolestaan on perustettu sairaalaan osasto koronapotilaita varten.

Ruotsissa tartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Esimerkiksi lokakuun viimeisellä viikolla tartunnat olivat yli 30 prosentin kasvussa, ja 2731 koronatapausta (siirryt toiseen palveluun).

Suomessakin maskien käyttöä harkitaan

Ainakin Lapin hyvinvointialueella saatetaan lisätä maskien, kuten hengityssuojainten sekä kirurgisten suu- ja nenäsuojusten käyttöä.

Infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan Lapin hyvinvointialueella pyritään ensi viikon alkupuolella arvioimaan sitä, pitäisikö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyötä tekevien pitää maskeja.

Tällä hetkellä maskeja on käytettävä hengitystieinfektioista kärsivien potilaiden ja vahvasti immuunipuutteisten potilaiden hoidossa.

Broasin mukaan riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kannattaa pitää maskia esimerkiksi joukkoliikenteessä varsinkin, jos ei ole ottanut tehosterokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleinen maskisuositus kansalaisille poistui huhtikuussa 2022. Maskeja suositellaan (siirryt toiseen palveluun) nykyään oman harkinnan mukaan, jos on hengitystieinfektion oireita tai epäilys koronasta, eikä mahdollisuutta pysyä kotona. Maski suojaa maskityypistä riippuen jonkin verran myös kantajaansa.

Lapissa koronatilanne on jopa aavistuksen heikompi kuin pohjoisessa Ruotsissa sairaalapotilaiden määrällä mitattuna. 250 000 asukkaan Norrbottenissa oli maanantaina 30 potilasta. Noin 180 000 asukkaan Lapissa sairaaloissa oli alkuviikolla koronapotilaita 27.

Ruotsissa kiertää omikron-variantti. Viruksesta odotetaan kehittyvän uusia entistä tarttuvampia alaryhmiä.