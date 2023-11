20-vuotiaan suomalaisen ääni vakuutti levy-yhtiön pomot heti – nyt hän laulaa ohjelmassa, jota ovat tähdittäneet Madonna ja Miley Cyrus

MTV Unplugged -ohjelmassa on esiintynyt lukuisia tunnettuja naisartisteja kuten Miley Cyrus, Adele, Madonna, Shakira, Mariah Carey ja Britney Spears.

– Se oli unenomainen tunne. Lähdin tuolta Kemin perämetsästä yhtäkkiä koneella Tukholmaan ja sitten olen keskellä kirkkaita valoja ja yleisön katseita, laulaja-lauluntekijä Veera Pyykkö muistelee MTV Unpluggedin kuvauksia.

Kemiläislähtöinen Pyykkö nähdään MTV Unpluggedin lavalla perjantaina julkaistavassa Mando Diao-yhtyeen konsertissa. 20-vuotias Pyykkö esittää suositun ruotsalaisyhtyeen kanssa suomenkielisen kappaleen Öinen tuuli.

Music Televisionin Unplugged-ohjelmassa on vuosikymmenten aikana esiintynyt maailman suosituimpia artisteja kuten Nirvana, Kiss, Miley Cyrus, Madonna, Paul McCartney, Adele, Shakira, Eric Clapton, Aerosmith ja Bruce Springsteen.

Öinen tuuli on Mando Diaon alun perin tekemä kappale Själens Skrubbsår, jonka ovat suomentaneet Veera Pyykkö ja Mikko Anttila. Pyykkö on tiettävästi ensimmäinen artisti, joka on laulanut suomeksi ohjelmassa.

– Oli mahtavaa laulaa ”anna katseesi levätä tyynen veden loisteessa”, kun katsoi niitä ihmisiä yleisössä. Se oli uskomatonta ja juuri yksi elämäni rauhan hetkistä, Pyykkö kertaa esiintymistään.

Pyykön ja muun muassa suositusta Dance With Somebody -jättihitistään tunnetun Mando Diaon tiet kohtasivat, kun yhtye etsi vierailevaa naislaulajaa esittämään musiikkiaan.

Yhtyeen rumpalin Patrik Heikinpietin serkku, kemiläinen Mikko Anttila ehdotti Pyykköä, jonka tiesi olevan lahjakas ja taitava nuori laulaja.

– Yhtäkkiä sitten lähdettiinkin jo äänityksiin Tukholmaan, hymyilee Pyykkö.

MTV Finlandin entinen kanavajohtaja: ”Ainutlaatuinen mahdollisuus kenelle tahansa artistille”

MTV Unplugged-sarjaa on vuosikymmenten aikana kuvattu ympäri maailmaa, muun muassa New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa ja Tukholmassa.

Music Television Finlandin entinen kanavajohtaja Erja Morottaja korostaa, että ohjelma tarjoaa esiintyjilleen merkittävää näkyvyyttä ja huomiota.

- Vaikka Music Television on muuttunut paljon vuosikymmenten varrella niin MTV Unplugged on hyvin ikoninen instituutio ja jokainen tunnistaa sen arvon. Ohjelmassa esiintyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus kenelle tahansa artistille oli sitten pitkänlinjan artisti tai uusi muusikko, sanoo Morottaja.

Pyykön ja Mando Diaon MTV Unpluggedin esitys julkaistaan perjantaina yhdysvaltalaisen tuotantoyhtiö Paramount Globalin omistamassa Pluto TV-suoratoistopalvelussa. Suomessa Pluto TV näkyy Ruutu-palvelun kautta.

Avaa kuvien katselu Tukholmassa nauhoitetussa konsertissa kuullaan Mando Diaon kappaleita akustisina versioina. Kuva: Pluto TV/MTV

Pyykön musiikki lumosi ja levytyssopimuskin syntyi pikavauhdilla

Veera Pyykkö on solminut myös levytyssopimuksen muusikko Ville Pusan luotsaaman Northern Flame Music -levy-yhtiön kanssa. Jatkossa Pyykkö esiintyy artistinimellä Vera Alice.

Vera Alicen tummanpuhuva debyyttisingle Find My Way Home julkaistaan perjantaina. Kyseessä on laulajan oma sävellys ja sanoitus, joka kertoo rakkaudesta luopumisesta ja oman tien löytämisestä.

– Olen todella kiitollinen tästä tilaisuudesta. On mahtavaa, että minulla on mahdollisuus ja vapaus kirjoittaa omaa musiikkia ja vaikuttaa siihen, millainen artisti itse haluan olla.

Avaa kuvien katselu Esiintyminen MTV Unpluggedissa oli Veera Pyykölle ikimuistoinen tilaisuus. Kuva: © Gustaf Elias

Oululainen tuottaja suositteli Veera Pyykköä Ville Pusalle, joka kertoo Pyykön laulun tehneen suuren vaikutuksen ensikuulemalta.

– Kun kuulin hänen laulamista niin tarjosimme Veeralle välittömästi levytyssopimusta. Ihmeellisintä on, että emme ole edes ehtineet tavata vielä, Pusa nauraa.

Aiemmin Veera Pyykkö on ollut muun muassa Ylen Lovi-jännityssarjan päänäyttelijänä ja osallistunut The Voice of Finland-musiikkiohjelmaan. Musiikkiuran ohella Pyykkö opiskelee laulupedagogiksi Oulun ammattikorkeakoulussa.