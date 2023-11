”Venäjällä laki voi muuttua viikossa, Suomesta en olisi uskonut” – venäläisisä ei ymmärrä, miksei yhtäkkiä pääse autolla rajan yli

Idalia Fedotova penkoo muuttolaatikoita pimeässä huoneessa. Katossa ei ole valaisinta, sillä mukaan on pakattu vain välttämätön.

– Leluja on paljon. Emme halunneet, että lapset joutuvat luopumaan heille tärkeistä tavaroista. Vieraaseen maahan muuttaminen on heille muutenkin stressaavaa, Fedotova sanoo.

Muutto Moskovasta Joensuuhun on ollut kuormittavaa vanhemmillekin.

Kuusihenkinen perhe oli pakannut tavaransa ajatuksella, että ne viedään Viipuriin varastoon ja haetaan sieltä omalla autolla Joensuuhun. Sitten Suomi kielsi Venäjän rekisterissä olevien autojen maahantulon.

Venäläisten autojen kielto koskee tuhansia

Syyskuun 16. päivästä lähtien Suomeen ei ole saanut tuoda Venäjän rekisterissä olevia autoja edes väliaikaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suomessa olevat Venäjälle rekisteröidyt autot pitää viedä takaisin itärajan taakse maaliskuun puoleen väliin mennessä.

Viranomaisilla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon Suomessa on venäläisiä autoja tai kuinka moni ihminen joutuu nyt luopumaan autostaan.

Kyse voi olla tuhansista ihmisistä, sillä Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuu yli 33 000 Venäjän kansalaista.

Avaa kuvien katselu Andrei Evgrafov voisi harkita kimppakyydin tarjoamista Venäjälle matkustaville. Usein kyydissä on kuitenkin vaimo ja kaksi lasta, eikä kyytiläisille jää tilaa. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Autokielto oli järkytys

Andrei Evgrafov muutti heinäkuun lopussa Petroskoista Joensuuhun opiskellakseen kansainvälistä ympäristöoikeutta.

Hän oli etukäteen varmistanut, että voi käyttää autoaan. Kun venäläiset autot kiellettiin, se oli järkytys.

– Venäjällä laki voi muuttua viikon aikana. En uskonut, että sama on mahdollista Suomessa, juristina työskentelevä Evgrafov sanoo.

Evgrafov kertoo sairastavansa psoriasista, jonka hoito vaatii matkustamista Venäjälle kahdeksan viikon välein.

– Venäjällä vakuutukseni kattaa hoidon. Suomessa minulla ei olisi varaa tarvittavaan lääkitykseen, Evgrafov kertoo.

Jotta hoito ei vaarantuisi, Evgrafov osti Suomesta auton. Vaihtoehtona olisi ollut etsiä aina uudelleen kimppakyyti tai reissata julkisilla satojen kilometrien kiertoreittiä.

Avaa kuvien katselu Joensuusta on Petroskoihin 360 kilometriä. Julkisilla matkaan tulee 500 kilometriä lisää, sillä ainoa yhteys kiertää Lappeenrannan ja Pietarin kautta. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle, Mapcreator

Bussimatkustus Venäjälle on vähentynyt

Traficom pitää Suomessa kirjaa tehdyistä autokaupoista, mutta yksikään tilasto ei kerro, ovatko venäläiset ostaneet Suomesta aiempaa enemmän autoja.

Traficomin mukaan Suomeen on tuotu tänä vuonna Venäjältä 124 autoa. Joukossa on todennäköisesti Suomessa jo olleita autoja, jotka on nyt rekisteröity.

Varsinainen autojen maahantuonti Venäjältä on ollut kiellettyä viime vuoden lokakuusta. Tästä syystä Venäjän kilvissä olevaa autoa ei enää voi rekisteröidä Suomeen, jos sillä käyty vuoden aikana Venäjällä.

Myös se tiedetään, että Venäjälle liikennöivissä busseissa matkustajamäärät ovat vähentyneet.

– Syyskuun alkuun verrattuna matkustajia on ollut keskimäärin 13 prosenttia vähemmän. Vain joulun ja uudenvuoden liikenne näyttää hieman vilkkaammalta, Lux Expressin toimitusjohtaja Rait Remmel kertoo.

Yhtiö liikennöi viittä päivittäistä bussivuoroa Helsingistä Lappeenrannan kautta Pietariin ja takaisin.

Andrei Evgrafov kertoo, että hänen oli ostettava auto käteisellä, sillä uutena asiakkaana ja opiskelijana Evgrafov ei voinut tallettaa suomalaiselle tilille kerralla suurta summaa. Video: Pauliina Tolvanen / Yle

Kyytivälitys kuhisee Telegramissa

Helsingin ja Pietarin väli on ainoa, jolla on julkista liikennettä.

Yhteyksien puutetta on jo pitkään paikattu kimppakyydeillä, ja venäläisten autojen maahantulokielto on lisännyt niiden merkitystä entisestään. Kyytien välitys tapahtuu pääosin Telegramin venäjänkielisissä ryhmissä.

Kimppakyytien suosiosta kielii se, että esimerkiksi Joensuun seudun kimppakyytiryhmään on liittynyt syyskuun puolivälin jälkeen yli 400 uutta jäsentä.

Kaikkiaan ryhmässä on 2 500 ihmistä. Se on enemmän kuin Pohjois-Karjalassa asuu Venäjän kansalaisia. Ryhmään tosin kuuluu myös rajan yli reissaavia suomalaisia.

Myös Fedotovan perheen muutto järjestyi epävirallisia reittejä. Suomesta löytyi kuljettaja, joka oli valmis hakemaan muuttokuorman pakettiautollaan Pietarista.

Avaa kuvien katselu Viime viikolla Telegramissa oli tarjolla kyytejä muun muassa Petroskoista ja Pietarista Joensuuhun sekä Joensuusta Sortavalaan. Kuva: Kuvakaappaus Telegramista

”Pakotteet väistyvät, kun Venäjä lopettaa sodan”

Ulkoministeriö ja säännösten toimeenpanosta vastaava Tulli ovat saaneet palautetta venäläisten autojen maahantulon rajoittamisesta.

Ulkoministeriössä pakotetiimiä vetävä Pia Sarivaara kertoo, että palaute on usein liittynyt tilanteisiin, jotka koskettavat joko molemmin puolin rajaa asuvia perheitä tai opiskelijoita.

Ulkoministeriössä ei kuitenkaan nähdä tarvetta säännösten muuttamiseen.

Sarivaara muistuttaa, että pakotteet on asetettu Venäjän käynnistämän laajamittaisen hyökkäyssodan vuoksi.

– Pakotteet väistyvät, kun Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta Krim mukaan lukien ja korvaa aiheuttamansa vahingot.

Idalia Fedotovan on vaikea ymmärtää miten se, että heidän autonsa jäi Moskovaan, auttaa lopettamaan sodan.

– Rajoitus on ongelmallinen etenkin lapsiperheille. En näe mitä hyötyä siitä on, Fedotova sanoo.

Avaa kuvien katselu Idalia Fedotova kuvaa perheen muuttoa Suomeen hulluksi: – Matkustin Joensuuhun hakemaan asunnon avaimet, sitten muuttoauton kyydissä Pietariin, jonne mieheni toi tavaramme. Jatkoin tavaroiden kanssa Joensuuhun. Mies palasi Moskovaan ja tuli myöhemmin lasten kanssa perässä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Koko elämäntapa uusiksi

Idalia Fedotova pitää mahdollisena, että perhe ostaa Suomesta uuden auton, mutta juuri nyt siihen ei ole varaa.

Fedotova on aloittamassa tohtoriopinnot Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut uralilalaisia kieliä, mikä oli syy siihen, että perhe muutti Suomeen. Lisäksi vaakakupissa painoi se, että Joensuussa oli suomalais-venäläinen koulu.

Fedotovan mies on lääkäri, mutta töitä tämä voi hakea vasta kun on oppinut suomen kielen ja todistanut osaamisensa.

– Meidän pitää muuttaa elämäntapamme, miten hoidamme ostokset, miten liikumme ja miten teemme asioita, Fedotova sanoo.

Täysin yksin perhe ei onneksi ole. Fedotova kertoo löytäneensä ystäviensä avustuksella ihmisiä, jotka ovat auttaneet perhettä pääsemään alkuun, vieneet kaupoille ja neuvoneet paikallisbussin käytössä.

– Mutta heilläkin on omat kiireensä. Nytkin odotamme, että joku uusista tuttavistamme ehtisi viedä meidät ostoksille ja saisimme hankittua tärkeitä kodin tavaroita.