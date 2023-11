Näitä design-klassikoita suomalaiset haluavat nyt

Viiden halutuimman kotimaisen huonekalu- ja valaisinsuunnittelijan lista on tuttua luettavaa. Vintageostajien asiantuntemus yllätti myyjät.

Suomalaisten vintagehuonekalujen ja -valaisimien kysyntä on kasvanut viime vuosina vahvasti. Tällä hetkellä etsitään erityisesti suomalaisen muotoilun kultakauden eli 1950- ja 60-luvuilla valmistettuja tavaroita.

Design-esineiden ostaja on hyvin asiantunteva, arvioivat Ylelle vastanneet huutokaupat. Asiakkaat omaavat paljon tietoa suunnittelijoista ja heidän tuotannostaan. Esineiden ja huonekalujen arvo tiedetään.

Tämä ei ole jäänyt huomaamatta kauppiailta.

– Suomalaiset ostajat ovat erittäin hyvin tietoisia esineistä ja yleisestä hintatasosta. Tietoa osataan hakea paitsi huutokauppataloista, myös näyttelyistä ja gallerioista, kertoo intendentti Thomas Luoma Hagelstam & Co:sta.

– Myös keräilijöiden kärki on terävöitynyt ja esimerkiksi valaisimia osataan tunnistaa pienten yksityiskohtien, kuten valaisinosan kiristimien perusteella. Näissä piireissä arvostetaan alkuperäisyyttä ja se näkyy heidän asiantuntemuksessaan, muistuttaa Joni Lehtinen Huutokauppakeskus Turengista.

Suosituimpia kalustesuunnittelijoita ja tuotteita Avaa kuvien katselu Kuva: Fasetti, Designmuseo, Kalle Mäkelä / Yle, Antro Valo / Yle, Kuvankäsittely: Teemu Kammonen / Yle Alvar Aalto: Tarjoiluvaunut, jakkara 60 ja E60, Paimio-tuoli Märta Blomstedt: Aulanko-tuoli Ilmari Tapiovaara: Cantu-hylly, Pirkka-sarja Yrjö Kukkapuro: Karuselli-tuoli Olof Ottelin: Jumbo-lepotuoli Lähde: Annmaris Auctions, Hagelstam & Co, Huutokauppa Helander ja Huutokauppakeskus Turenki

Ostajien ja harrastajien asiantuntemus saattaa välillä yllättää jopa asiantuntijan.

– On ollut ilahduttavaa huomata, että asiantuntemus on parantunut ja lisääntynyt. Joskus muna opettaa kanaakin eli saamme yleisöltä korjaavaa tietoa meille päin, mikä on tosi arvostettavaa ja hienoa, sanoo Designmuseon intendentti Susanna Thiel.

Kysyimme tunnetuilta suomalaisilta huutokauppakamareilta, mitkä ovat kysynnän perusteella viisi suosituinta suomalaista kaluste- ja valaisinmuotoilijaa.

Kyselyyn vastasivat Annmaris Auctions, Bukowski's, Hagelstam & Co, Huutokauppa Helander ja Huutokauppakeskus Turenki.

Suosituimpia valaisinsuunnittelijoita Avaa kuvien katselu Kuva: Designmuseo, Antro Valo / Yle, Antti Kolppo / Yle, Kuvankäsittely: Teemu Kammonen / Yle Paavo Tynell: Simpukka-pöytävalaisin, Morsiuskimppu-valaisin, pöytävalaisin 5061 Alvar Aalto: Enkelinsiipi A805, Mehiläispesä A331 Lisa Johansson-Pape: 1900-luvun puolivälin messinkinen kattovalaisin Yki Nummi: Modern Art -valaisin Gunnel Nyman: Idmanille suunnitellut valaisimet Lähde: Annmaris Auctions, Hagelstam & Co, Huutokauppa Helander ja Huutokauppakeskus Turenki

Huutokauppiaiden vastaukset eivät yllätä. Mukana ovat kaikki suomalaisen muotoilun päänimet ja heidän suunnittelemansa klassikot.

Vilkas kysyntä ei rajoitu pelkästään Suomeen ja Pohjoismaihin. Kultakauden tuotteita arvostetaan ympäri maailmaa.

– Ulkomaisia ostajia on tullut paljon lisää ja erityisesti Alvar Aallon huomnekalut kiinnostavat Japanissa ja Koreassa. Messinkisiä valaisimia myydään puolestaan Eurooppaan, kertoo intendentti Aki Syrjäläinen Huutokauppa Helanderilta.

Top 5 -listat heijastelevat myös vastaajien mieltymyksiä ja omia makuja. Suomessa on ollut suuri määrä arvostettuja suunnittelijoita, joiden työ jää tunnetuimpien nimien varjoon.

Avaa kuvien katselu Paavo Tynellin suunnittelema kattovalaisinpari HOK-Elannon ravintolasta. Näiden valaisimien hinta nousi huutokaupassa 185 000 euroon. Kuva: Annmaris

Tyyliä ja laatua

1950- ja 60-lukujen kalusteiden ja valaisimien suosio perustuu helposti sovellettaviin muotoihin ja laatuun. Monen tämän päivän nuoren aikuisen isovanhemmat perustivat kodin silloin.

– Usein sanotaan, että ostava sukupolvi etsii sitä, mikä ei ole heille läheisintä ja tutuinta. Se on tavallaan yhden sukupolven yli olevaa tavaraa, aloittaa yrittäjä Janne Ylönen Fasetti Oy:stä.

– Tämän ajan tuotteet ovat selkeitä ja suoraviivaisia. Niitä on helppo yhdistellä muuhun sisustukseen. Tämän päivän nuori aikuinen on myös hyvin laatu- ja ympäristötietoinen ja nämä kalusteet ovat suosittuja myös näistä syistä. Niitä voi entisöidä ja kierrättää, jatkaa Ylönen.

Kalusteet tehtiin tuolloin usein laadukkaista materiaaleista, niiden muotokieli oli selkeä ja ne ovat myös helposti huollettavia eli niitä voi esimerkiksi purkaa rikkomatta, mikäli haluaa esimerkiksi verhoiluttaa vaikkapa tuolin.

Avaa kuvien katselu Aarteita näkyvissä? VR:n Konepajan huutokaupassa myytiin harvinaisia Eliel Saarisen suunnittelemia kalusteita ja muuta irtaimistoa. Kuva: Sara Salmi / Yle

Valaisimista tunnettujen suunnittelijoiden messinkivalaisimet ovat suosituimpia. Myöhemmin tulleilla muovi- ja akryylivalaisimilla on myös kysyntää. Ostajan on syytä olla tarkkana, sillä kysynnän kasvaessa tarjolle tulee monenlaisia valaisimia.

– Markkinoilla liikkuu nykyisin myös paljon tuunattuja esineitä ja valaisimia tehdään myös uustuotantona, mikä tekee alkuperäisistä haluttuja, muistuttaa toimitusjohtaja Joachim Borgström Hagelstam Co:sta.