Musti Groupin tehdas ei kertonut vaikeuksistaan – kotimaisen perunan saatavuusongelmista olisi pitänyt ilmoittaa, sanoo pettynyt asiakas

Yksi Liedossa sijaitsevan lemmikinruokatehtaan asiakkaista on Alvar Pet -lemmikkiruokamerkki. Yritys on markkinoinut tuotettaan kotimaisista raaka-aineista tehtynä, vaikka Liedon tehtaan toiminnan vuoksi näin ei ole yhdessä tuote-erässä ollut.

– On ilmiselvää, että meidän luottamus on kokenut tässä kolauksen, Alvar Petin markkinointijohtaja Hanna Lemmetti toteaa vakavana.

Asia tuli Alvarin edustajille yllätyksenä, sillä sopimuksen mukaan heidän tuotteissaan käytetään kotimaista perunaa.

– Meille olisi ehdottomasti pitänyt ilmoittaa kotimaisen perunan saatavuusongelmista ennen kuin reseptiä on tuotettu ulkomaisella perunalla, Lemmetti sanoo.

Sen lisäksi yritys sai kuulla, että tuotteessa on mahdollisesti myrkytysoireita aiheuttavaa raaka-ainetta.

Lukuisten lemmikkien myrkytysoireiden jäljet johtavat tämänhetkisen tiedon mukaan lietolaiseen Premium Pet Foodin tehtaaseen, joka on ollut huhtikuusta lähtien osa Musti Groupia.

Musti Groupiin kuuluu sekä lemmikinruokatehdas Premium Pet Food että lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri, jossa on myyty tehtaalla valmistettuja lemmikinruokia.

Oireita ilmeni erityisesti lemmikeillä, jotka ovat syöneet tehtaalla valmistettua Musti Groupin omaa Smaak-merkkistä ruokaa.

Tuotteissa olevan alankomaalaisen perunahiutaleen on epäilty aiheuttaneen koirille vakavia halvausoireita. Epäillään, että myrkytysten taustalla perunaerässä ollut korkea glykoalkaloiditaso.

Puuttuvia tietoja

Liedon tehtaalla on valmistettu Smaakin ja Alvarin lisäksi Dagsmarkin lemmikinruokaa ja lukuisia muita lemmikinruokamerkkejä.

Alvar ja Dagsmark saivat tietää Liedon tehtaan tuotteiden ongelmista uutisista.

Sen jälkeen yritykset ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä tehtaaseen, mutta Dagsmark kokee, että tehtaan vastaukset ovat olleet puutteellisia. Yritys kertoo nettisivuillaan, ettei se ole pyynnöistä huolimatta ole saanut tietää, mitä perunahiutaletta lokakuussa Liedon tehtaalla valmistetuissa Dagsmarkin kissanruoissa on käytetty.

Toistaiseksi yritykselle on vain vakuutettu, ettei kyseessä ole sama erä kuin Smaak-tuotteissa. Alvarille taas on kerrottu, että perunahiutaletta on mahdollisesti käytetty myös heidän tuotteessaan.

Dagsmark ja Alvar ovat vetäneet tuotteitaan pois myynnistä varotoimena.

Musti Groupin talousjohtaja Toni Rannikko ei suostu kertomaan perunahiutaleen tuotenimeä tai valmistajan nimeä myöskään Ylelle.

Rannikko vaikenee myös muista yrityksistä, jotka ovat ovat valmistaneet tuotteitaan Liedon tehtaalla, mutta kertoo, että perunahiutaletta on käytetty kahden asiakasyrityksen tuotteissa.

Rannikon mukaan sopimukset yritysasiakkaiden kanssa kieltävät tiedon luovuttamisen.

Lemmikkien omistajat ovat viime päivinä olleet huolissaan mitä ruokaa lemmikeille voi syöttää.

Rannikko ei allekirjoita Dagsmarkin kritiikkiä, että asiakasyrityksille olisi annettu puutteellisia tietoja.

– Olemme jakaneet kaikki mahdolliset tiedot tilanteesta meidän asiakkaille, mutta emme voi kommunikoida heidän puolestaan. Osa heistä on ollutkin itse lehdistötiedotteella esillä, Rannikko sanoo.

Vielä viime viikon lopulla tehtaan omilla nettisivuilla oli listaus asiakkaista, joiden tuotteita tehtaalla valmistetaan. Lemmikkien sairastumisten ja Musti Groupin ruokiin liittyvien ongelmien alkaessa tulla julki sivu katosi kuin tuhka tuuleen.

Miksi sivu poistettiin juuri siinä vaiheessa, kun asiakkaat olisivat sitä kaivanneet?

– Tuohon en osaa vastata. Perunahiutaletta käyttävät asiakkaat ovat itse tulleet jo julkisuuteen. Ehkä joku muu tehtaan asiakkaista on sitä pyytänyt, Musti Groupin talousjohtaja Toni Rannikko arvelee.

Jo aiemmin ruuasta löytyi hometta

Alvar Petin ruokia on tuotettu Premium Pet Foodin Liedon tehtaalla reilun vuoden ajan. Laatuongelmia on jouduttu ratkomaan aiemminkin. Tänä kesänä yhden tuotantoerän nappulakoko oli sovittua suurempi. Asiasta koitui harmia, mutta ei vaaraa asiakkaille.

Viime kesänä yhdestä ruokaerästä löytyi hometta.

– Silloin tuotetta oli mennyt vasta muutamalle asiakkaalle ja lopetimme erän jakelun välittömästi. Asialle löytyi selitys ja tehdas teki korjaavat toimenpiteet, Lemmetti kertoo.

Alvar Pet ei vielä kommentoi, jatkaako se yhteistyötä Premium Pet Foodin kanssa.

Kotimaisten lemmikkiruokien valmistajat ovat viime päivinä hukkuneet kuluttajien huolestuneisiin yhteydenottoihin. Vastausten viipyessä yrityksiä on ryhdytty syyttämään tietojen pimittämisestä ja salailusta.

Pikaisia muutoksia

Osansa kuluttajien viesteistä on saanut Dagsmark.

Yritys tiedotti suurista muutoksista tuotannossaan samaan aikaan, kun Smaak-koiranruoan aiheuttamat sairastumiset tulivat ilmi.

Dagsmark-merkin kuivaruokien valmistus on tänä vuonna siirtynyt vaiheittain pois Liedon tehtaalta. Viime keväästä lähtien yhtiö on siirtänyt tuotantoaan uudelle yhteistyökumppanille, Nokialla sijaitsevalle Vafo Finlandin tehtaalle.

Mustin ja Mirrin myymää Smaak-koiranruoan epäillään aiheuttaneen muun muassa koirien halvaantumisoireita. Lokuussa samalla tehtaalla Liedossa valmistettiin enää Dagsmarkin kissanruokaa, joka nyt on varotoimena jätetty yritykseen varastoon odottamaan Ruokaviraston selvitystä Smaak-ruokien laatuvirheestä.

Lokuussa Liedossa valmistettiin enää Dagsmarkin kissanruokaa, joka nyt on varotoimena jätetty yritykseen varastoon odottamaan Ruokaviraston selvitystä Smaak-ruokien laatuvirheestä.

Dagsmarkin toimitusjohtajan Riikka Koskenohen mukaan syy siirtoon ei ole laatuongelmissa, vaan sopimuksia mietittiin uudelleen, kun Premium Pet Food siirtyi kokonaan Musti Groupin omistukseen huhtikuussa.

Tieto tuotteiden uusista valmistuspaikoista päivitettiin kiireesti Dagsmarkin nettisivuille, kun ongelmat Mustin ja Mirrin ruokien ympärillä alkoivat tulla julki. Pikaiset muutokset herättivät kuluttajissa hämmennystä, missä tuotteet on todellisuudessa valmistettu.

– Ymmärrän kyllä, että se näyttää oudolta, kun vaihdoimme yhdessä yössä tietoja tuotteiden valmistuspaikoista. Vaihtoprosessi on ollut meneillään jo keväästä lähtien, meillä ei aiemmin ole ollut mitään kiirettä muuttaa tietoja nettisivuillemme. Nyt tuli kiire, kun halusimme irtautua tästä kohusta. Mutta tulipahan vaihdettua, Koskenohi toteaa.