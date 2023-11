Tulivuorenpurkauksen uhka kasvaa Islannissa, evakuointi käynnissä

Kuva: Joe Shutter/Solent News/Shutterstock/All Over Press

Grindavíkin kylä on määrätty tänä yönä evakuoitavaksi, sillä voimistuneet maanjäristykset enteilevät tulivuorenpurkausta.

Suðurnesin poliisipäällikkö on päättänyt myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa evakuoida Grindavíkin kylän Islannissa. Asiasta kertoo Islannin yleisradioyhtiö RÚV.

Islannin viranomaiset julistivat aiemmin perjantaina maahan hätätilan sen jälkeen, kun maan lounaisosassa sijaitsevaa Reykjanesin niemimaata ravistelivat voimakkaat maanjäristykset. Ne osoittavat tulivuorenpurkauksen todennäköisyyden kasvaneen alueella.

– Islannin poliisiylijohtaja on julistanut hätätilan väestön suojelemiseksi Sundhnjukagigarissa Grindavíkin pohjoispuolella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen vuoksi, turvallisuusviranomaiset sanoivat lausunnossaan.

– Järistykset saattavat jatkossa olla tähänastisia voimakkaampia, ja tapahtumasarja voi johtaa tulivuorenpurkaukseen, lausunnossa todettiin.

Kaikki Grindavíkin kylän 4 000 asukasta on nyt määrätty poistumaan alueelta seuraavien parin tunnin aikana. Islannin ilmatieteen laitoksen IMO:n tiedot osoittavat, että magmatunneli ulottuu nyt kylän alle. Monet kyläläisistä ovat jättäneet kotinsa jo aiemmin tulivuorenpurkauksen pelossa. Paikalliset turvallisuusviranomaiset eivät osaa sanoa, kuinka lähelle maan pintaa magmatunneli on noussut, mutta heidän mukaansa eteneminen on ollut nopeaa viime tunteina.

Islannin ilmatieteen laitoksen luonnonvaarojen asiantuntijan Elísabet Pálmadóttirin mukaan tulivuorenpurkauksen todennäköisyys Reykjanesin niemimaalla on kasvanut eilisillan tapahtumien myötä. Hän kuitenkin korostaa, että on mahdotonta sanoa, tuleeko purkaus tai missä kohtaa magma tarkalleen purkautuisi.

Lähellä sijaitsevan Keflavíkin lentokentän toiminta jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti.

Grindavíkin kylä sijaitsee noin kolme kilometriä lounaaseen alueelta, jossa perjantaina rekisteröitiin maanjäristysten sarja. Kaksi puoli kuuden aikoihin illalla paikallista aikaa tapahtunutta voimakasta järistystä tuntuivat jopa pääkaupunki Reykjavikissa noin 40 kilometrin päässä. IMO:n alustavien tietojen mukaan suurimman järistyksen voimakkuus oli 5,2 magnitudia.

IMO:n mukaan Reykjanesin niemimaalla on rekisteröity noin 24 000 maanjäristystä lokakuun loppupuolelta lähtien. Perjantaina alueella rekisteröitiin keskiyön ja klo 14 välillä lähes 800 järistystä. Niiden syynä on niemimaan alla olevan tuliperäisen magman liikkuminen. Sen nouseminen ylöspäin voi johtaa tulivuorenpurkaukseen.

Lähde: RÚV, AFP