Tulivuorenpurkaus Islannissa on todennäköinen, sanoo suomalaisgeologi

Islannissa Grindavikin rannikkokaupunki on evakuoitu mahdollisen tulivuorenpurkauksen varalta ja alueelle on julistettu hälytystila.

Reykjanesin niemimaan alueella on ollut viime päivinä voimakkaita maanjäristyksiä. Myös turistien suosiossa oleva Blue Lagoon -kylpylä suljettiin varotoimena torstaina.

Suomalaisasiantuntijan mukaan islantilaiset osaavat varautua nyt meneillään olevan kaltaisiin tilanteisiin hyvin.

– Ihmiset on evakuoitu vaikutusalueelta. Suoraan siellä, missä purkaus voi tulla, ei ole ihmisiä vaarassa, arvioi geologi ja tutkimusjohtaja Jussi Heinonen Åbo Akademista.

– Mutta jos purkaus tapahtuu meren alla, siitä voi tulla purkauspilviä, josta voi levitä kaasuja ja hiukkasia lähiympäristöön. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi hengitystieongelmia. Se riski on olemassa. Islannissa on kyllä hyvin valmistauduttu tällaiseen mahdolliseen tapahtumaan.

Purkaus hyvin mahdollinen

Heinosen mukaan paikalliset tutkijat pitävät todennäköisempänä, että purkaus tulee kuin että sitä ei tulisi.

– Nyt näyttää siltä, että halkeamaan, joka maankuoressa menee, tulisi enemmän kivisulaa eli magmaa kuin aikaisemmissa Islannin tulivuorenpurkauksissa. Eli voi olla aika isokin purkaus tiedossa.

Heinonen kertoo, että purkaustavassa on erilaisia vaihtoehtoja.

– Halkeama on auennut Grindavikin kaupungin alapuolelle – tai se on kymmenen kilometriä pitkä halkeama ja se kaupunki on siinä päällä – ja yksi vaihtoehto on, että se purkautuu maalla tai kaupungin lähistöllä, jolloin saadaan aiemman tapaisia virtaavia laavapurkauksia.

– Tai sitten se voi purkautua jo meressä. Halkeama on edennyt jo meren alle, ja silloin voi olla tiedossa räjähdyspurkauspilviä.

Kivisulan suuntaus huolestuttava

Heinonen kertoo, että järistysten lukumäärä ei ole olennainen purkausta ennustettaessa.

– Ne ovat tapahtuneet aika matalalla kuoressa, eli halkeama näyttäisi etenevän ylöspäin ja kivisula raivaa sieltä tilaa. Magman suunta on kohti maan pintaa, ja se on tässä hälyttävä merkki.

On myös mahdollisuus, että tulivuoret eivät seuraa ennustuksia. Ne voivat yhtäkkiä lopettaa kivisulan syötön eikä mitään tule pinnalle asti.

– Seuraavan viikon aikana ollaan jo viisaampia tämän suhteen, Heinonen arvelee.

Ei aiheuttane haittaa lentoliikenteelle

Vuonna 2010 Eyjafjallajökull-vuoren purkaus pysäytti savu- ja tuhkapilvensä takia pohjoisen pallonpuoliskon lentoliikenteen.

Sellaisesta ei ole Heinosen mukaan nyt vaaraa.

– Eyjafjallajökull -vuoren purkaus tapahtui jäätikön alla, ja siitä tuli valtava purkauspilvi. Nyt kivisulat, jotka ovat purkautuneet Reykjanesin niemimaalla, ovat hyvin rauhallisesti virtaavia eikä niissä ole paljon kaasuja. Eli ei ole odotettavissa yhtä suurta räjähdyspurkausta.

Heinonen uskoo, että luvassa on aika samanlainen purkaus, joita on ollut muitakin viime vuosina.

Todennäköisesti purkaus aiheuttaa rauhallisia laavavirtoja, jotka voivat tosin olla tuhoisia purkauspaikan infrastruktuurille.