Suoratoistopalvelujen pudotuspeli näkyy myös Suomessa

Dance Brothers on ensimmäinen suomalaissarja, jonka Netflix tilasi. Kuvassa Roderick Kabanga ja Lauri Lohi.

– Kotimaisen tv-draaman lähitulevaisuus näyttää sumuiselta, sanoo tuotantojohtaja Aleksi Bardy helsinkiläisestä Aurora Studios -tuotantoyhtiöstä.

Bardy on pitkän linjan käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja, joka loi yhdessä Mia Ylösen kanssa kuusiosaisen rikosdraamasarjan Koodinimi: Annika (2023). Se on toistaiseksi ensimmäinen ja viimeinen tv-sarja, jonka yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu HBO on tilannut Suomesta.

A J Annilan ohjaama sarja siirtyi kesken tuotannon amerikkalaiselle Sky Showtime -suoratoistopalvelulle.

Avaa kuvien katselu Suomalainen etsivä Emma Haka (Sannah Nedergård) soluttautuu Tukholman taidemaailman. Kuva tv-sarjasta Koodinimi: Annika Kuva: Robert Eldrim / Sky Showtime

Bardy kuvailee HBO-läpimurtoa kohtuullisen helpoksi prosessiksi.

– Pitäisin ehkä sitä esimerkkinä siitä, että kansainväliset mahdollisuudet suomalaisille sisällöille ja tekijöille voivat olla joskus vain yhden puhelinsoiton ja kahvitapaamisen takana.

Merkittävä kansainvälinen päänavaus jäi kuitenkin lyhytikäiseksi, sillä HBO ilmoitti viime vuonna panevansa tilaukset Pohjoismaissa jäihin.

Yritys sulki lähes kaikki Euroopan toimistonsa, ja HBO Nordic Tukholmassa pantiin kiinni.

– Varmaan kysymys oli siitä, ettei kasvutavoitteita saavutettu, Bardy toteaa.

Netflix mukava lisä

Unne Sormunen johtaa Suomessa tuotantoyhtiötä, jossa kilisteltiin taannoin maljoja. Yhtiön draamapäällikkö, tuottaja-käsikirjoittaja Max Malka loi ensimmäisen suomalaisen sarjan, joka on saanut ensi-iltansa suoratoistopalvelu Netflixillä. Yle on sarjan osatuottaja.

Dance Brothers (2023) kertoo kahdesta tanssijaveljeksestä, jotka perustavat menestyksekkään klubin tympäännyttyään nykytanssin ahtaana pitämäänsä maailmaan.

Avaa kuvien katselu Dance Brothers -sarjan päärooleissa esiintyvät Roderick Kabanga ja Samuel Kujala. Sarjan on ohjannut Taito Kawata. Kuva: Netflix

Sormusen johtama Endemol Shine Finland on saanut lisäksi The Bridge Suomi -tosi-tv-sarjan suoratoistopalvelu Amazoniin. Sen enempää Amazon, Netflix kuin HBO:kaan eivät kuitenkaan tilaa tällä hetkellä Suomesta mitään.

Sormunen ei ole asiasta huolissaan.

– Olemme ymmärtäneet alusta lähtien, että kansainvälisten suoratoistopalvelujen tilaukset ovat mukava lisä toimintaan, Sormunen sanoo.

Hän uskoo, että hanat aukeavat vielä uudestaan.

– Vaikka olisi hetken hiljaisempi vaihe, se ei tarkoita sitä, että tekeminen loppuisi kokonaan heidän kanssaan.

Sormunen muistuttaa, että kotimaiset tilaajat ovat tuotantoyhtiöiden tärkeimmät yhteistyökumppanit Suomessa.

– En lähtisi ainakaan itse pyörittämään sellaista tuotantoyhtiötä, jonka toiminta nojaisi vain kansainväliseen rahoitukseen, Sormunen sanoo

Tv-draaman kultakausi on ohi

Kotimaisen tv-draaman lähitulevaisuus näyttää yhä samealta, vaikka tuotantoyhtiöt eivät olekaan rakentaneet toimintaansa kansainvälisten suoratoistopalvelujen tilausten varaan.

Tv-draaman tärkeimmät tilaajat ovat Yleisradio, MTV, Nelonen (Sanoma) ja Elisa Viihde. Niistä Elisa Viihde lopetti yhteistyön suoratoistopalvelu Viaplayn kanssa ja siirsi alkuperäissarjansa Sanoman omistamaan Ruutu-palveluun lokakuun alussa.

– Emme tiedä, mitä se tarkoittaa tuotantoyhtiöille, Aurora Studiosin Aleksi Bardy sanoo.

MTV:llä käytiin hiljan muutosneuvottelut ja parlamentaarinen työryhmä arvioi Ylen tehtävää ja rahoitusta. Se aloitti työnsä lokakuussa, ja valmista pitäisi tulla ensi kesään mennessä.

Av-alalla odotetaan, miten Ylen rahoituksen käy.

– Vaikuttaako parlamentaarisen työryhmän lopputulos Ylen tilausten määrään, Bardy sanoo.

Avaa kuvien katselu Rikossisällöt kiinnostavat ulkomaisia tilaajia, sanoo Aurora Studiosin tuotantojohtaja Aleksi Bardy. Kuva: Fanega Jorge González / Yle

Audiovisuaalinen ala on herkkä suhdannevaihteluille.

– Kotimaisen tv-draaman tulevaisuus näyttää hieman erilaiselta kuin kolme vuotta sitten, Endemol Shine Finlandin toimitusjohtaja Unne Sormunen toteaa.

Hän muistuttaa, että audiovisuaalisella alalla on eletty merkittävää kasvuvaihetta sekä Suomessa että maailmalla.

– Alalla on ollut paljon erilaisia sijoittajia ja rahoittajia, jotka ovat olleet valmiita investoimaan sisältöihin, mutta muuttunut korkomarkkina ja maailmantilanne ovat vaikuttaneet siihen, että tilanne täällä Suomessa on erilainen kuin ennen.

Sormunen uskoo, että draamasarjojen kultakausi on ohi, jos ilmiötä mitataan määrällä.

– Olemme siirtymässä määrästä siihen, että se mitä tehdään, pyritään tekemään mahdollisimman laadukkaasti.

Kotimaisen fiktion (draama & komedia) määrä tuplaantui vuonna 2018 vuodentakaiseen verrattuna. Hyppy nimikkeiden määrässä johtui siitä, että kilpailu lisääntyi ja Suomi otti käyttöön av-alan tuotantokannustimen. Orpon hallitus halusi leikata kannustimen pois ensi vuoden budjetista, mutta pyörsikin päätöksensä.

Kanavilla hyllyt väärällään draamaa

Kansainvälisten suoratoistopalvelujen suosio on ollut jo pidempään laskussa. Esimerkiksi Disney menetti 12 miljoonaa tilaajaa kolmessa kuukaudessa viime keväänä.

Lue lisää: Disney lisää kierroksia suoratoistokamppailussa ja nostaa hintojaan

Aleksi Bardy uskoo, että suoratoistopalvelujen suhteen on menossa ”korjausliike”. Toistaiseksi kukaan ei osaa varmuudella ennustaa, mitkä isoista suoratoistopalveluista selviävät pudotuspelistä.

– Pari vuotta sitten tuli paljon uusia suoratoistopalveluja, jotka kaikki uskoivat saavansa ison markkinaosuuden, kun korot olivat alhaalla.

Se johti Bardyn mukaan massiivisten, isojen tv-sarjojen tilaamiseen.

– Nyt kanavilla on niitä hyllyt väärällään, ja uudet tilaukset ovat tällä hetkellä melko alhaalla.

Avaa kuvien katselu Moni kansainvälisen suoratoistopalvelun tilaaja on varmasti kokenut jo jonkinlaisen ähkyn, sanoo Endemol Shine Finlandin toimitusjohtaja Unne Sormunen. Kuvakaappaus videohaastattelusta. Kuva: Yle

Endemol Shine Finlandin toimitusjohtaja Unne Sormunen muistuttaa, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tehdään paljon vähemmän draamasarjoja kuin ennen. Siihen on vaikuttanut osaltaan Hollywoodin näyttelijöiden hiljan päättynyt lakko, mutta trendi näkyy myös Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Endemol Shine Finland on osa Banijay Groupia, jolla on 20 tuotantoyhtiötä Pohjoismaissa.

– Olemme nähneet pohjoismaisten kollegojen kanssa, että tilanteessa on myös hyvää. Sarjoja alkoi olla jopa liikaa. Uusi tilanne tervehdyttää markkinaa, Sormunen toteaa.

Mitä ajatuksia uutinen herätti? Voit keskustella aiheesta 14.11. kello 23:een asti.