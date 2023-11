Hyvinvointialue kiristi linjaansa henkilökohtaisten avustajien työtunteihin – avustajat voivat menettää satoja euroja viikossa

Satakunnan hyvinvointialue on ilmoittanut, että se ei enää maksa henkilökohtaisille avustajille yli 40 tunnin viikossa menevästä työstä ilman, että sosiaalityöntekijä päättää asiasta.

Satakunnan hyvinvointialue on ottanut tiukan linjan henkilökohtaisten avustajien työtunteihin.

Ylen näkemien sähköpostien perusteella hyvinvointialue on kieltäytynyt maksamasta palkkaa tunneista, jotka ylittävät 40 tunnin ylityörajan kalenteriviikossa. Aiemmin yli 40 tunnin tehdyistä työtunneista on maksettu, kunhan tuntimäärä on pysynyt avustettavalle myönnettyjen avustustuntien rajoissa.

Taustalla on erimielisyys siitä, miten paljon yksittäinen avustaja voi tehdä työtunteja. Linjan tiukentuminen osuu samaan aikaan, kun hyvinvointialue etsii mittavia säästöjä.

Kyse isosta tuntimäärästä – ja rahasta

Henkilökohtaiset avustajat työskentelevät avustettaviensa palkkaamina, mutta he saavat palkkansa hyvinvointialueelta. Avustettavat ovat vammaisia, jotka ovat lain mukaan oikeutettuja avustajaan.

Avustettavat ja hyvinvointialue ovat sopineet tietystä työtuntimäärästä kuukaudessa. Yleen otti yhteyttä henkilökohtainen avustaja, joka on aiemmin saanut palkkaa tehtyään töitä avustettavalle myönnettyjen tuntien rajoissa. Hänen työnantajansa on hänen oma lapsensa, jolla on liikkumista estävä vamma. Lapsi asuu avustajan mukaan omillaan.

Ylen näkemän tuntilistan mukaan työtunteja on kertynyt lokakuussa yhdessä viikossa enimmillään 75. Nyt hyvinvointialue on ilmoittanut, että aiemmasta poiketen palkkaa maksetaan vain ylityörajaan eli 40 tuntiin saakka tehdystä työstä viikoittain.

Henkilökohtaisista avustajista pulaa

Avustaja ei ole Ylen näkemän palkkakuitin mukaan saanut tekemistään tunneista aiemminkaan ylityökorvausta, vaan hänelle on maksettu kaikista tunneista normaalia tuntipalkkaa ja sen lisäksi vain viikonloppu-, ilta- ja yövuorolisiä.

Avustaja perustelee runsasta työtuntien tekemistä muun muassa sillä, että päteviä henkilökohtaisia avustajia on yrityksestä huolimatta vaikea saada. Siksi hänen täytyy tehdä paljon töitä, jotta liikuntavammainen lapsi saa tarvitsemansa avun.

Avustaja arvostelee Satakunnan hyvinvointialueen uutta linjausta voimakkaasti ja pitää sitä erittäin epäoikeudenmukaisena. Hän korostaa, että hän aikoo auttaa lastaan joka tapauksessa, vaikka hyvinvointialue ei enää maksaisi avustamisesta.

Kaikkien avustajien tuntiseurantaa tiukennettu

Yle on nähnyt viestin, jossa hyvinvointialueen toimistotyöntekijä pahoittelee tilannetta henkilökohtaiselle avustajalle.

Toimistotyöntekijä kertoo toimineensa sosiaalityöntekijän antaman ohjeen mukaan ja poistaneensa ylityötunnit. Hän sanoo, että avustettavan on tehtävä nyt erillinen hakemus ja perusteltava, miksi avustajan on pitänyt tehdä ylitöitä.

Toimistotyöntekijä kertoo viestissään, että kaikkien avustajien työtuntien seurantaa on tehostettu. Hän sanoo, että myös muilta avustajilta on jätetty maksamatta tunteja, joita on tehty enemmän kuin 40 viikossa.

Yleen yhteyttä ottaneen henkilökohtaisen avustajan kohdalla muutos tarkoittaa, että hyvinvointialue jättää maksamatta satoja euroja viikossa tehdyistä työtunneista. Tuntipalkka työssä on runsaat 13 euroa.

Isot säästöt meneillään

Yle lähetti Satakunnan hyvinvointialueen johdolle vuorokausi sitten kysymyksiä muuttuneesta käytännöstä. Tarkennettuja kysymyksiä lähetettiin lisää vielä tänään. Vastauksia ei ole toistaiseksi saatu.

Satakunnan hyvinvointialue on kertonut syksyllä isosta säästöohjelmasta, johon kuuluu taloudenpidon tiukentamista ja palveluverkon supistamista.

Hyvinvointialueen pitää etsiä yli 90 miljoonan euron säästöt. Jos säästöihin ei sitouduta, valtio kieltää hyvinvointialuetta ottamasta lainaa, mikä estää investoinnit.

Hyvinvointialueen valtuutetut ovat arvostelleet sitä, että päätösvalta on keskittynyt virkamiehille monissa sellaisissa asioissa, jotka ennen sote-uudistusta päätettiin lautakunnissa tai valtuustossa. Aluevaltuusto on vaatinut hyvinvointialueen hallintosäännön muuttamista ja oman valtansa vahvistamista säästöjä etsittäessä.

Klo 12.31 lisätty tieto, että lapsi asuu omillaan, ei samassa asunnossa avustajan kanssa.