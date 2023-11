Isokokoinen taulu varastettiin humalassa ja hetken mielijohteesta

Ville Tanhualan Unstable barns -niminen taulu on edelleen kateissa.

Oulusta entisen Suomen Pankin tiloista varastettu taulu on edelleen kateissa. Epäilty ei muista mihin on sen jättänyt.

Oulun poliisi on ratkaissut entisen Suomen Pankin tiloista varastetun taulun arvoituksen.

Rikos tapahtui 30. heinäkuuta aamuyöllä. Tapahtumapaikalla on ollut useampi henkilö. Yksi epäilty on myöntänyt vieneensä suurikokoisen taulun.

Erikoinen taidevarkaus tuli julkisuuteen lokakuun lopulla. Taiteilija Ville Tanhualan Unstable barns -taulu on 260 senttimetriä leveä ja 150 senttimetriä korkea.

Esitutkinnassa epäilty kertoi, että taulu oli nojannut seinää vasten rappukäytävän tasanteella. Esitutkinnan mukaan teko ei ole ollut suunniteltu taidevarkaus, vaan kyse on enemmänkin aamuyön tunteina alkoholin vaikutuksen alaisena tehdystä hetkellisestä päähänpistosta.

Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan, että asiassa suoritetaan vielä kuulusteluja, mutta tapahtumien kulku on pääosin selvitetty. Taulu on edelleen kateissa. Epäilty ei muista mihin on taulun jättänyt. Poliisin mukaan ei voida sulkea pois sitä, että taulu olisi voinut tuhoutua.

Asiaa tutkitaan varkautena.