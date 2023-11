Opiskelijoiden maksamattomat velat yleistyvät, ja luvassa on lisää kiristyksiä – ”Ei ihme, että on ongelmia”

Kelan perintään päätyy tänä vuonna ennätyksellisen paljon maksamatta jäänyttä opintolainaa. Maksamatonta velkaa kertyy jopa kolminkertaisesti viime vuoteen verrattuna, Yle kertoi sunnuntaina.

Taustalla on opiskelijoiden tuen muuttuminen entistä velkapainotteisemmaksi sekä korkeat korot ja inflaatio.

Vuoden 2017 opintotukiuudistuksesssa kuukausittain kertyvän opintolainan summa nousi 400 eurosta 650:een. Samalla tuesta tuli entistä lainapainotteisempi.

Ammattikorkeakouluopiskelijoita edustavan SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio ei ole yllättynyt opiskelijoiden velanmaksuongelmista.

– Nyt kun opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa, osasimme odottaa, että erilaiset ongelmat kasvavat. Kun korkotaso on lähtenyt nousemaan ja yleinen hintataso on noussut, ei mikään ihme, että on ongelmia opintolainan tai korkojen maksun kanssa.

Suomen ylioppilaskuntien liiton SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen sanoo, että pitkään opintolainaa kannustettiin ottamaan ”ilmaisena lainana”.

Nyt korkotilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi, ja tilannetta pahentaa hintojen nousu.

Leinosen mukaan se näkyy ilman muuta myös opintolainojen maksuvaikeuksissa.

Lainapainotteisuus on yhä lisääntymässä

Petteri Orpon (kok.) hallitus esitti marraskuun alussa lisää korotuksia opintolainoihin. Jatkossa opintolainaa voisi nostaa 200 euroa enemmän kuukaudessa eli 650 euron sijaan 850 euroa.

– Suhtaudumme hyvin kriittisesti lainamäärän lisäämiseen. Ongelmia on jo nyt lainan takaisinmaksussa ja korkomenoissa. Ei ole hyvä, että tässä tilanteessa lähdetään tekemään opintotuesta vielä enemmän lainapainotteista, Soukkio katsoo.

– Toivomme, että tarkasteltaisiin vielä kerran sitä, ovatko opintorahan indeksijäädytykset tai asumisen tukeen tulevat leikkaukset tarpeellisia, hän lisää.

Myös Leinonen pitää huolestuttavana opiskelijoiden lisävelkaantumista. Leinosen mukaan kaavaillut asumistuen leikkaukset ja opintorahan indeksijäädytys tulevat lisäämään velanottoa.

– Tälläkin hetkellä jo huomataan, että suurin osa ottaa opintolainan ihan tavalliseen elämiseen: ruokaan ja vuokramenoihin ja vaatteiden ostamiseen. Perusedellytyksiin, joita elämiseen tarvitsee.

Nopeana keinona velkaongelmaan SAMOK esittää, että opintolainaan saatavan korkoavustuksen tulorajaa muutettaisiin niin, että se kohdistuisi paremmin kaikkein pienituloisimpiin opintovelallisiin.

”Hankaloittaa monen opiskelijan elämää”

Opiskelijoiden toimeentuloon tulevat kiristykset ja vaikeudet maksaa opintolainaa takaisin ennakoivat opiskelijoille vaikeita lähivuosia, opiskelijajärjestöt näkevät.

– Kyllähän tämä hankaloittaa monen opiskelijan elämää. Etenkin niiden opiskelijoiden, jotka eivät pysty opintojen ohella käymään töissä niin paljon tai joilla on esimerkiksi mielenterveyden tai jaksamisen ongelmia, Soukkio sanoo.

– Se haastaa sitä, millä tavalla opiskelijat pystyvät aidosti keskittymään opintoihin, eli saavatko he opinnot etenemään ja pystyvätkö valmistumaan tavoiteajassa, Leinonen sanoo.

Orpon hallitus on korostanut, että leikkauksia kohdistetaan aktiiviväestöön. Siis heihin, joilla on mahdollisuus parantaa asemaansa. Opiskelijat ovat valmistuttuaan yksi tällainen ryhmä.

Soukkion mukaan kaikkia opiskelijoita ei kuitenkaan odota hyvä tulotaso.

– Esimerkiksi sote-alan, varhaiskasvatuksen, sosiaalipuolen ja kulttuurialan palkat eivät ole suuria.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat kertoneet tekevänsä yhteisen välikysymyksen nuoriin kohdistuvista leikkauksista.

