Lääkärijärjestö: Gazan sairaalat ovat vaarassa muuttua ruumishuoneiksi, sairaalalähteen mukaan keskosia on kuollut al-Shifassa

Kuvassa potilaita al-Shifan sairaalassa Gazassa. Kuva on otettu 3. marraskuuta.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Gazan sairaalat ovat vaarassa muuttua ruumishuoneiksi. Järjestö vaatii, että sairaaloiden potilaat evakuoidaan.

Sairaaloissa on arviolta tuhansia ihmisiä, jotka ovat jääneet loukkuun Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välisten taisteluiden vuoksi. Sairaalalähteiden mukaan monet potilaat ovat vaarassa kuolla.

Gazan suurimmassa al-Shifan sairaalassa potilaat ja sairaalaan paenneet siviilit ovat jääneet keskelle tulitusta hirvittäviin olosuhteisiin. Sairaalan on kerrottu olevan saarrettu, mutta Israel on kiistänyt täyden saarron.

Al-Shifassa työskentelevä Lääkärit ilman rajoja -järjestön kirurgi Mohammed Obeid kertoi uutistoimisto AFP:lle eilen, että sairaalassa ei ollut enää sähköä ja vesi ja ruoka olivat loppuneet.

Obeidin mukaan al-Shifassa on noin 600 potilasta, joista 37 on vauvoja. 17 potilasta on tehohoidossa, kirurgi sanoi.

Obeidin mukaan kaksi vauvaa on kuollut sairaalassa, kun keskoskaapeista oli katkennut sähkö. Hän kertoi myös yhden miehen kuolleen, kun hengityskone oli sammunut sähköjen katketessa.

Avaa kuvien katselu Monien al-Shifan potilaiden kerrotaan olevan hengenvaarassa sähköjen katkeamisen takia. Kuva on otettu perjantaina 10.11. Kuva: Ismail Zanoun / AFP

Terroristijärjestö Hamasin alaisten terveysviranomaisten mukaan al-Shifassa olisi 1 500 potilasta ja 15 000–20 000 taisteluja paennutta.

Israel on kiistänyt, että al-Shifa olisi ilman sähköjä.

Israel on kiistänyt tulittaneensa al-Shifan sairaalaa, mutta on sanonut tehneensä iskuja sairaalan lähistöllä olevia terroristijärjestö Hamasin taistelijoita vastaan. Israel syyttää Hamasin toimivan sairaalan alla olevissa tunneleissa.

Israel on ilmoittanut yrittävänsä vauvojen evakuointia

Israel kertoo yrittävänsä evakuoida al-Shifasta vauvoja ”turvallisempiin sairaaloihin”. Vaikeasta evakuointitehtävästä ei ole kerrottu yksityiskohtia.

Israel kertoo avanneensa evakuointireitin pois sairaalasta. Tulituksen on määrä olla keskeytyneenä tänään kello 10–14.

Sairaalassa on edelleen myös taisteluja paenneita siviilejä. Al-Shifaan pakeni tuhansia ihmisiä, joista osa on poistunut sairaalasta.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo menettäneensä yhteydet kontakteihinsa al-Shifan sairaalassa Gazan pohjoisosisssa.

Järjestö ilmaisee syvän huolensa sairaalan työntekijöiden, potilaiden ja sairaalasta turvaa hakevien ihmisen tilanteesta. WHO myös toisti vaatimuksensa tulitauon saamiseksi välittömästi Gazaan.

Punainen Puolikuu: al Qudsin sairaalassa ei enää sähköjä

Punaisen Puolikuun mukaan pienempi al-Qudsin sairaala on joutunut lopettamaan tänään toimintansa polttoaineen loppumisen takia. Punainen Puolikuu sanoo, että sähköjen puuttumisesta huolimatta henkilökunta yrittää hoitaa potilaita.

Järjestö sanoi aiemmin, että al-Qudsin sairaalassa on jumissa 500 potilasta ja 14 000 taisteluja paennutta.

YK:n mukaan 20 Gazan 36 sairaalasta on enää toiminnassa.

Yle seuraa Gazan sodan tuoreimpia tapahtumia tässä artikkelissa