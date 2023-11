Oppitunneilla kännykät kieltoon – Helsingissä valmistellaan yhtenäisiä sääntöjä oppilaiden matkapuhelinten käytölle

Hyviä tuloksia matkapuhelimien käytön rajoituksista kouluissa on saatu esimerkiksi Ruotsissa.

Helsingissä oppilaiden kännyköiden käyttö oppituntien aikana halutaan kieltää.

19 Helsingin kaupunginvaltuutettua yhtyi edustaja Laura Finne-Elosen esitykseen koulujen matkapuhelinsääntöjen yhtenäistämisestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ensi tiistaina.

Esityksessä todetaan, että nykyinen kännykköjä koskeva ohjeistus on kirjavaa koulujen välillä. Kännyköiden käytöstä oppituntien aikana on koettu haittaa sekä opetukselle että oppilaille itselleen.

– Sitkeä riippuvuus kännykän käytöstä haittaa keskittymiskykyä ja opetuksen seuraamista sekä aiheuttaa häiriötä luokassa muutenkin. Kaikilla Helsingin koululaisilla on käytössään kaupungin puolesta kustannettu tietokone, joten kännyköitä ei pääsääntöisesti tarvita kuin poikkeustapauksissa, aloitteessa kerrotaan.

Finne-Elonen ehdottaa, että luokkahuoneisiin saapuessa kännykkä laitettaisiin äänettömänä seinätelineeseen tai laatikkoon, josta ne voisi noutaa tunnin päätteeksi.

– Monissa koulussa on jo näin menetelty, ja vastaavasta on saatu hyviä kokemuksia myös Ruotsissa. Jokaisella oppilaalla on oikeus häiriöttömään oppimiseen koulussa.

Toisilla kouluilla on säännöt, toisilla ei

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ohjeisti lokakuussa 2023 suomenkielisiä perusopetuksen koulujaan yhtenäistämään sääntöjään oppilaiden kännyköiden käytöstä.

Useilla Helsingin kaupungin peruskouluilla on jo kirjattuna järjestyssääntöihin oppilaiden kännykkäohjeet koulupäivän aikana.

Ruotsinkielinen perusopetus tekee marraskuun aikana mobiililaitteita koskevan ohjeistuksen kouluilleen.

Kännyköitä ei voida kokonaan kieltää kouluissa, mutta Opetushallituksen ohjeiden mukaan järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa niiden käyttöä opetuksen aikana.

Aluehallintovirasto ja eduskunnan oikeusasiamies ovat linjanneet, ettei oppilailta voida vaatia kännyköiden jättämistä erilliseen tilaan koulupäivän ajaksi, viitaten perustuslain turvaamaan omaisuuden suojan.