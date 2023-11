Sisäministeri Rantanen kommentoi Venäjän rajanylityksiä Ylelle: ”Kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö”

Ministerin mukaan Venäjän viranomaisten toiminta rajanylitysten suhteen on muuttunut aiemmasta.

Yle pyysi sisäministeri Mari Rantaselta (ps.) kommentteja Rajavartiolaitoksen tietoihin, joiden mukaan Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on saapunut viime aikoina poikkeuksellisen paljon ihmisiä.

Rantanen kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse.

Rajavartiolaitoksen tietojen mukaan Kaakkois-Suomen rajalle on saapunut viime kuukausina poikkeuksellisen paljon ihmisiä ilman tarvittavia matkustusasiakirjoja ja että Venäjän viranomaisten toiminta on muuttunut ainakin Kaakkois-Suomen rajalla.

Miten kommentoitte asiaa?

– Pitää paikkansa, että Rajavartiolaitoksen havaintojen mukaan itärajan turvapaikanhakijoiden määrässä ja laadussa on tapahtunut muutoksia elokuusta alkaen. Itärajalla turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen kokonaisuutena vähäinen, mutta määrä on kasvanut lyhyellä aikavälillä.

– Rajavartiolaitoksen tämänhetkisen arvion mukaan kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö, jossa Suomeen saavutaan Venäjän kautta tarkoituksella ilman maahantuloon vaadittavia asiakirjoja.

Rantasen mukaan Venäjän viranomaisten toiminta on muuttunut aiemmasta siten, että nyt matkustaminen Venäjältä Suomeen on sallittu asiakirjapuutteista huolimatta. Hän korostaa, että viranomaiset seuraavat tällä hetkellä tilanteen kehittymistä tarkasti ja hallitus pidetään ajantasalla.

– Olemme Suomessa varautuneet ja tarvittaessa toimimme tilanteen edellyttämällä tavalla. Hallituksella on hallitusohjelmankin mukaan valmius tarvittaessa käyttää kaikkia lainsäädännön toimivaltuuksia rajaturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa. Me olemme hereillä.