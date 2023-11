Itärajalle saapui viime yönä 16 turvapaikanhakijaa, joiden paperit eivät olleet kunnossa: ”Ilmiö on ruvennut kasvamaan”

Elokuun alusta lähtien ihmisiä, joilla on ollut puutteelliset matkustusasiakirjat, on saapunut Kaakkois-Suomen rajalle lähes 110.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on saapunut viime yönä 16 turvapaikanhakijaa, joiden matkustusasiakirjat eivät ole olleet kunnossa.

– Ilmiö on ruvennut kasvamaan. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta näyttäisi siltä, että määrä tulee laajenemaan, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari.

Rajavartiolaitos kertoi eilen sunnuntaina, että Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on saapunut viime kuukausina poikkeuksellisen paljon ihmisiä, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Elokuun alusta lähtien tällaisia ihmisiä on saapunut rajalle lähes 110. Rajalle tulleet ovat kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat käyttäneet Venäjää läpikulkuun. He eivät ole olleet Venäjän tai Ukrainan kansalaisia.

Pelkästään viime viikon aikana tulijoita, joilla on ollut puutteelliset matkustusasiakirjat, on ollut 34.

Useita eri kansallisuuksia

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentajan, everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan maahantulijat saapuvat Venäjältä Suomeen Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen kautta.

– Asiaan liittyy ainakin osassa tapauksia kansainvälistä rikollisuutta, joka mahdollistaa matkustamisen, Lukkari toteaa.

Esimerkiksi viimeisen viikon aikana tulijoiden keskuudessa on ollut muun muassa Irakin, Syyrian, Jemenin ja Somalian kansalaisia.

– He edustavat monia eri kansallisuuksia. Osa heistä on suoraan kauttakulkumatkalla ja osa ollut jo jonkin aikaa Venäjällä, Lukkari kertoo.

Viime torstaista alkaen polkupyöräilijät eivät ole enää päässeet Venäjältä Suomeen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta.

Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Ylelle sunnuntaina, että Venäjä on uudella rajakäyttäytymisellään lähettänyt Suomelle selkeän viestin.

– Jos he avaavat tuosta reitin, meillä on kohta pakolaisongelma. Ja mihin sillä pyritään, on spekulatiivista. Miksi tapahtuu tällaista ja mitä sillä halutaan sanoa, on eri juttu, Savolainen totesi.