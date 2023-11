Saksan ilmastoaktivistit pettyivät Greta Thunbergiin – Gazan sota jakaa ilmastoliikettä

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg (oik.) ja ihmisoikeusaktivisti Sahar Shirzad osallistuivat ilmastomarssiin sunnuntaina. Thunberg antoi puheenvuoron Shirzadille, jonka puhe katkesi sen jälkeen, kun hän sanoi iskulauseen "From the river to the sea, Palestine will be free”.

Kuva: EPA-EFE