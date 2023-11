Katso Ylen ruokakoneesta, miten ruuan hinnat nyt muuttuvat – tutkija: Jonkinlainen tasomuutos hintoihin on jäämässä

Tutkija on yllättynyt siitä, miten sitkeästi ruoan hinta on pysynyt korkeana. Hinnannousu hidastui nyt alle neljään prosenttiin.

Ruoan hintojen nousu hidastuu jo tuntuvasti, mutta hintojen kääntyminen laskuun tuntuu siirtyvän tuonnemmaksi kuukausi kuukaudelta.

Tilastokeskuksen uusimpien tietojen mukaan ruoka kallistui lokakuussa enää neljä prosenttia vuotta aiemmasta. Vauhti on hidastunut jo aika tavalla, sillä pahimmillaan ruoka kallistui tänä vuonna helmikuussa yli kuusitoista prosenttia vuotta aiemmasta.

Vaikka ruoan hinta keskimäärin jatkaa edelleen nousussa entistä useammat elintarvikkeet halventuvat. Eniten laskee naudanlihan ja kahvin hinnat, noin kuusi prosenttia.

Mutta monen elintarvikkeen kallistuminen jatkuu. Eniten kallistuivat sokerin (+37%) ja päärynöiden (+29%) hinnat.

Katso tästä, mitkä elintarvikkeet kallistuivat tai halpenivat eniten lokakuussa.

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti vasta viime kuussa, että koko tämän vuoden aikana ruoka tulee kallistumaan 8,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Nyt tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg arvelee, että ennuste voi jopa hieman ylittyä.

PTT ennustaa hintojen nousun jatkavan hidastumistaan edelleen loppuvuonna, mutta monien hartaasti odottama hintojen lasku saattaa olla turha toivo ainakaan tänä vuonna.

– Kyllä näkymä on, että ruoan hinnan vuosimuutos hidastuu vielä loppuvuotta kohden. Voi olla, että jäädään vielä plussan puolelle tämän vuoden osalta, Forsman-Hugg puntaroi.

Ruoan hinnalla on niin suuri vaikutus suomalaisten lompakkoon, että se vaikuttaa koko kansantalouteen. Suomalaisten kulutusmenoista selvästi yli kymmenesosa kuluu ruokaan ja siksi kallis ruoka leikkaa muuta rahankäyttöä.

Ruoan hinta jää uudelle tasolle

Ensi vuonna ruoan hintaa laskee PTT:n ennusteessa kaksi prosenttia koko vuoden kuluessa. Parin vuoden kuluessa nähtyyn hintojen nousuun verrattuna halventuminen on vaatimatonta. Suomessa ruoka on noin nyt viidenneksen kalliimpaa kuin kaksi vuotta sitten.

– Jonkinlainen tasomuutos hintoihin on jäämässä, tutkimusjohtaja Forsman-Hugg suomentaa.

Ruoan hinnan nousu sai alkunsa energian ja lannoitteiden kallistumisesta Venäjän hyökkäyssodan takia. Nyt molempien hinnat ovat laskeneet, mutta sen sijaan elintarvikeketjun palkkakustannukset ovat edelleen nousussa.

Tutkijakin on yllättynyt siitä, miten sitkeästi ruoan hinta pysynyt korkeana.

– Se on yllättänyt, että ruoan hintojen nousu on ollut niinkin sitkeää, eikä käännettä ole tapahtunut. Mutta taustalla on tietenkin se, että hinnat yleisesti ovat edelleen nousseet, ja ruoantuotannossa kustannustaso on edelleen verraten korkea.

Ruokaketjuun kertyy paljon muitakin kustannuksia kuin ruoan raaka-aineet. Esimerkiksi palkkaratkaisut ja korot antavat oman mausteensa ketjuun.

Ruoan hintojen nousu on omiaan rauhoittamaan yleistä hintojen nousua. Mutta samalla asumisen kallistumiseen johtaneet äkkiä nousseet korot, pitävät huolen siitä, että keskimäärin hintojen nousu pysyy kovana. Inflaatio oli lokakuussakin vielä 4,9 prosenttia.