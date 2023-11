Kettutarhojen uusimmista lintuinfluenssatartunnoista isoin osa Vetelissä ja Evijärvellä

Ruokavirasto on yhdessä eläinlääkärien kanssa kartoittanut turkistarhoja lintuinfluenssatilanteen selkeyttämiseksi. Arkistokuva.

Ruokavirasto on tänään julkaissut paikkakunnat, joilta löytyivät uusimmat lintuinfluenssatapaukset. Tartuntaa löytyi viime viikolla kymmeneltä kettu- ja supikoiratarhalta juuri alkaneissa kartoituksissa.

Tiloista neljä on Vetelissä ja kaksi Evijärvellä. Muut paikkakunnat ovat Eurajoki, Kruunupyy, Kalajoki ja Kaustinen.

Ruokavirasto tulee määräämään eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joista löytyy korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa.

Yhteensä lintuinfluenssatapauksia on nyt todettu syksyn aikana 42 turkistarhalla.

Tauti on levinnyt tarhoille lintujen kautta. Ruokaviraston mukaan luonnonlinnuissa on tänä vuonna löytynyt 33 lintuinfluenssatapausta, viimeksi lokakuun lopulla Paraisilla.

Kettu- ja supikoiratarhojen kartoitus on alkanut viime viikolla, jolloin ehdittiin kartoittaa 38 tarhaa. Tarkoitus on kartoittaa kaikkiaan noin 330 turkistarhaa, joilla on kettuja tai supikoiria tai molempia.

Aiemmin on jo kartoitettu minkkitarhoja, joista löytyi kolme uutta tapausta. Näytteet kerättiin 111 minkkitarhalta.

Ruokavirasto aloitti syyskuun puolivälissä kaikkia turkistarhoja koskevat tarkastukset, jotta lintuinfluenssatilanteesta saadaan parempi käsitys. Lintuinfluenssa alkoi piinata turkistiloja viime kesänä.