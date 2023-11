Oikea Media –sivuston päätoimittaja, kirjoittaja ja kirjoittajan sukulainen tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen.

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Oikea Media -sivuston päätoimittajan, sivuston kirjoittajan ja kirjoittajan sukulaisen päiväsakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tuomio koskee vuonna 2019 julkaistua tekstiä, jonka päätoimittaja on julkaissut Oikean Median sivuilla ja kirjoittajan sukulainen jakanut omalla Facebook-seinällään.

Lisäksi päätoimittaja on määrätty poistamaan lainvastaiset lausumat tekstistä.

Käräjäoikeus katsoi, että kirjoituksessa käytetyt ilmaisut homoseksuaaleista ja homoseksuaalisuudesta yleensäkin olivat solvaavia ja omiaan herättämään suvaitsemattomuutta ja halveksuntaa homoseksuaaleja vastaan. Oikeus katsoi, että ilmaisut ylittivät sananvapauden piiriin kuuluvat sallitut ilmaisukeinot.

Tuomitut kiistivät syyllisyytensä ja kertoivat kirjoituksen tarkoituksen olleen puuttuminen koulukiusaamiseen. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kohdat joista tuomio tuli eivät liity mitenkään koulukiusaamisen estämiseen, vaan heitä kuultaessa vastaajat ovat pitäneet homoseksuaalisuutta luonnonvastaisena.

Päätoimittajalle ja kirjoitetulle määrättiin kummallekin 50 päiväsakkoa, somessa tekstin jakaneelle sukulaiselle taas 25.

Oikea Media on netissä toimiva vastamedia, jonka sisältö on usein sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustavaa ja sisältää myös salaliittoteorioita esimerkiksi rokotteista. Päätoimittaja on tullut aiemmin tunnetuksi Aito avioliitto -järjestön puheenjohtajana. Järjestö tuli tunnetuksi vastustaessaan tasa-arvoista avioliittolakia.

Tuomio on lainvoimainen.