Kuopiolainen kone- ja veneliike Konesolmu hakee yrityssaneeraukseen – yhtiöllä yli miljoonan velat

Kuopiolainen kone- ja veneliike Konesolmu hakee yrityssaneerausta Pohjois-Savon käräjäoikeudesta. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt saneeraushakemuksesta marraskuun alussa.

Veneliike tunnetaan myös Bella Center -nimellä. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat veneiden lisäksi muun muassa perämoottorit, mopot, mönkijät, moottorikelkat ja erilaiset puutarhakoneet.

Marraskuun 1. päivälle kirjatun yrityssaneeraushakemuksen liitteenä olevan velkojaluettelon mukaan yhtiöllä on velkaa eri tahoille 1,2 miljoonaa euroa. Velkojissa on muun muassa tuotteiden toimittajia, joista suurin on Bella Veneet vajaan 600 000 euron summalla. Myyntisaamisia yhtiöllä on 125 000 euroa.

Verohallinto on hakenut vuonna 1998 perustettua Konesolmua konkurssiin. Verohallinnon 7. marraskuuta päiväämän konkurssihakemuksen mukaan verohallinnon saatavat ovat yhteensä runsaat 160 000 euroa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudelle jätetyssä yrityssaneeraushakemuksessa todetaan, että yhtiön taloudelliset haasteet alkoivat Ukrainan sodan nostettua raaka-aineiden ja energian hintoja sekä korkoja, mikä vaikutti kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Tämä näkyi erityisesti suurissa kertaluonteisissa hankinnoissa, kuten kone- ja venekaupassa, jossa Konesolmun myynnissä havaittiin selkeä lasku.

Tavoitteena on jatkaa toimintaa pienemmällä tuotevalikoimalla

Yrityssaneeraushakemuksessa pyydetään velkojen perintätoimien keskeyttämistä väliaikaisesti, jotta yritys voi ylläpitää toimintaansa sekä toteuttaa saneeraussuunnitelmaa.

Yhtiö aikoo parantaa tilannettaan pienentämällä henkilöstökuluja, karsimalla kannattamatonta liiketoimintaa ja kehittämällä huolto- ja palveluliiketoimintaa sekä myymällä nykyistä varastoa. Yhtiö pyrkii siihen, että se olisi kysynnän palautuessa valmis vastaamaan siihen pienemmällä mutta tehokkaammalla ja kohdennetummalla tuotevalikoimalla.

Myös saman omistajan toinen yhtiö, varkautelainen Akkusolmu, hakee yrityssaneerausta. Akkusolmu on toiminut Konesolmun läheisyhtiönä ja yhteistyökumppanina pienemmässä ja paikallisemmassa muodossa Varkauden alueella. Velkojaluettelon mukaan yhtiöllä on velkaa 173 000 euroa. Suuri osa siitä, 73 000 euroa on velkaa Konesolmulle. Myyntisaamisia yhtiöllä on 6 600 euroa.