Mielenterveyden hoito painottuu liikaa Kela-terapioihin, sanoo asiantuntija – siksi tarvitaan lyhyitä hoitoja

Psykosiaalisia hoitoja eli terapiainterventioita ollaan ottamassa laajasti ja eri tavoin käyttöön hyvinvointialueilla.

Niin sanotut terapiainterventiot nousivat esille pari viikkoa sitten, kun Yle uutisoi, että osa hyvinvointialueista suunnittelee muutoksia pitkiin psykoterapioihin.

Ne ovat muiden kuin psykoterapeuttien antamaa lyhytkestoista hoitoa lieviin ja keskivaikeiseen mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin.

Terapiat etulinjaan -toimintamallin kehittämispäällikkö ja pyskologi Kasperi Mikkonen kertoo, että lyhytkestoisissa hoidoissa keskitytään nykyhetkeen ja siinä ilmeneviin ongelmiin ja oireisiin. Tällä hetkellä mielenterveysongelmien hoito painottuu Mikkosen mukaan tarpeettomasti pitkiin psykoterpioihin, erityisesti Kela-terapioihin.

Ongelmana on myös se, että mielenterveyshoito on eriytynyt muusta hoidosta. Työkaluja tarvitaan Mikkosen mielestä enemmän myös perusterveydenhuoltoon.

Hän antaa esimerkin: neuvolaan tulee itkuinen äiti, joka on saanut esikoislapsensa. Alakuloisuuden vuoksi äiti ohjataan neuvolasta mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

– Se saattaa olla aika stigmatisoiva kokemus, että nostetaan heti kädet pystyyn ja laitetaan eteenpäin hoidettavaksi.

Esimerkiksi tällaisiin tilanteiseen tarjotaan koulutusta sote-ammattilaisille. Pätevyyden voi saada muutamassa tunnissa.

Koulutusten kesto vaihtelee

Sote-alan ammattilaisia, kuten sairaanhoitajia, on koulutettu terapiainterventioihin jo pitkään, mutta nyt sitä tehdään valtakunnallisesti yhtenevillä koulutuksilla.

Vastaavia koulutuksia on järjestetty aikaisemmin yksityisen sektorin järjestämänä, mutta nyt erona on toiminnan laajuus ja julkisen sektorin panostus.

Koulutukset on kehittänyt HUS psykiatria yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden kanssa.

Ne järjestetään sähköisesti, ja sen avulla pyritään lisäämään perustason sote-ammattilaisten kykyä tarjota oireenmukaista psykososiaalista hoitoa. Lisäksi koulutuksiin kuuluu koulutushoitoja ja kokeneemman ammattilaisten ohjausta.

– Masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat keskeisia mielenterveydenhäiriöitä, joihin apua tällä hetkellä haetaan. Niihin palveluntarve liittyy ja tähän on pyritty vastaamaan.

Annettavia koulutuksia on erilaisia ja eripituisia. Lyhin koulutus kestää 5-8 tuntia ja pisin vuoden.

Keskeistä on Mikkosen mukaan hoidon porrastus. Se tarkoittaa, että mielenterveyshoidossa pyritään tarjoamaan eritasoisia ja -pituisia hoitoja eriasteisiin ongelmiin.

Korvataanko pitkiä psykoterapioita?

Hyvinvointialueilla terapiainterventioita ollaan ottamassa käyttöön erilaisilla tavoilla.

Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteena on terapiainterventioiden käyttöönotolla vähentää pitkiä psykoterapioita ja hakea säästöjä. Puolestaan taas Varsinais-Suomessa perusterveydenhuolto on ottamassa käyttöön interventioita, mutta niillä ei korvata mitään, vaan tarkoitus on vahvistaa perustason palveluita.

– Tässä on varmasti ihan valtavasti vaihtelua vielä toistaiseksi. Pyrkimys on toki siihen, että kaikkialla olisi tarjolla porrasteisen hoitomallin mukaisesti kaiken tasoisia hoitoja, Mikkonen kertoo.

Onko sitten tarkoitus, että terapiainterventiot korvaavat pitkät psykoterapiat?

Kyllä ja ei, sanoo Mikkonen.

– En näkisi, että se korvaa olemassa olevia menetelmiä. Tarkoitus on, että meillä on monipuolinen järjestelmä, joka kattaa palvelut monipuolisiin tarpeisiin.

Mutta koska ainakin osa hyvinvointialueista tavoittelee muutoksella säästöjä, jokin todennäköisesti muuttuu.

– Korvaako se entiseen verrattuna jonkun yksittäisen henkilön hoitoa? Varmasti kyllä, kun lähtötilanteessa meillä ei ole käytössä mitään muuta kuin pidempää psykoterapiaa ja me ohjataan kaikki sinne.

Kokemukset ovat lupaavia

Mikkosen mukaan keskeistä ei kuitenkaan ole vain säästö, vaan nimenomaan hoidon vaikuttavuus. Mikkosen mukaan hoitoja on tutkittu pitkään ja ne on osoitettu vaikuttaviksi. Terapiainterventioista ja lyhytterapioista on saatu kokemuksia etenkin Etelä-Suomesta ja tulokset ovat lupaavia.

– Ohjatussa omahoidossa ja kognitiivisessa lyhytterapiassa noin puolet asiakkaista ei tarvitse enää jatkohoitoa, Mikkonen kertoo.

Esille on noussut myös huoli siitä, että mielenterveyshäiriössä hoitoa antaisi joku muu kuin nimikesuojattu psykoterapeutti.

Mikkosen mukaan palveluntarve on niin iso, etteivät psykoterapeutit yksinkertaisesti riitä.

– Meillä on noin 8000 psykoterapeuttia tässä maassa. Ammattilaisia pitäisi olla moninkertainen määrä, jotta pystyttäisiin vastaamaan tähän tarpeeseen ja ratkaisemaan tämä tilanne. Vaihtoehtoa ei ole.