Suomesta puuttuu maailmanluokan keikkapaikka, sanoo tapahtumajärjestäjä – Malmilla olisi tilaa, mutta se ei yksin riitä

Helsinkiin tarvittaisiin uusi, iso ulkoilmatapahtumapaikka, jossa voitaisiin järjestää 60 000–70 000 osallistujan jättikonsertteja tai festivaaleja, sanoo konserttijärjestäjä Live Nation Suomen toimitusjohtaja Tomi Saarinen.

Yhtiö on sellaista pitkään etsinyt, muttei löytänyt.

Lähin sellainen löytyy tällä hetkellä Tallinnasta. Laululavalla esiintyi viime vuonna Rammstein ja viime kesänä The Weeknd. Molempiin konsertteihin matkasi lautalla tuhansia suomalaisia. Väkeä oli Rammsteinissä peräti 65 000, eli huomattavasti enemmän kuin Olympiastadionin konserteissa parhaimmillaan.

Kysyimme mahdollisista konserttipaikoista Helsingin kaupunginkanslian brändi- ja tapahtumayksikön projektipäälliköltä Päivi Muntherilta.

Tapahtumatoiminnan loppuessa Suvilahdessa kaupunki tarjoaa ensisijaisesti Malmin lentokenttää. Tuoreessa muistissa ovat Ed Sheeranin konsertit Malmilla kesällä 2019, mutta sen jälkeen ollut hiljaisempaa.

Malmin kenttä ei sovellu jättikonserteille

Konserttijärjestäjän mukaan Malmi ei sovellu isojen konserttien pitopaikaksi muun muassa siksi, että se muuttuu alati ja muutoksia on vaikeaa ennustaa.

– Meidän käsityksemme mukaan se on ensisijaisesti rakennustyömaata, sanoo Live Nationin Saarinen.

Ala tarvitsee hänen mukaansa käyttöönsä pysyviä alueita ja tiloja joita voidaan tapahtumien ehdoilla kehittää ja jonne on mahdollista rakentaa tarvittava infra.

Saarinen kertoo, että Malmille soviteltiin viime kesänä konserttia ”melko isolle artistille”. Ongelmia ilmeni, kun tajuttiin, että kentällä vedetään kaasuputkea samaan kohtaan, johon oli tarkoitus pystyttää päälava ja josta olisi mennyt yleisön kulkureitti.

Syitä oli muitakin, minkä vuoksi konsertti ei koskaan toteutunut Suomeen.

Tilaa Malmin kentällä on 130 jalkapallokentän verran, vaikka ihan joka kolkka siitä ei olekaan käytössä.

Rakentamisvaiheen huonon ennustettavuuden lisäksi puutteita on muun muassa infrassa, sähköistyksessä, vedensaannissa sekä kulkureittien ja liikenneyhteyksien toimivuudessa.

Lippukauppa käy kuumana

Konserttikävijöiden pandemiavuosina patoutunut musiikinnälkä näyttää nyt kyltymättömältä. Ensi vuoden stadionkonserttien liput menevät kuumille kiville.

Olympiastadionin täyttää kesäkuussa kahtena iltana Metallica. Parhaillaan myydään lippuja Bruce Springsteenin ja The E Street Bandin konserttiin 12. heinäkuuta, ja heinäkuun lopulla Coldplay esiintyy stadionilla ennätyksellisesti neljänä loppuunmyytynä iltana.

Elokuussa täyttä stadionia viihdyttää kahteen otteeseen kotimainen suosikkiyhtye PMMP.

Sen lisäksi Suvilahdessa järjestetään tutut festivaalit Tuska ja Flow vielä ensi vuonna. Mutta mitä sen jälkeen, kun Suvilahdessa loppuu tila, niin kuin on ennustettu jo vuosia?

Yhtenä mahdollisena konserttipaikkana on ollut esillä Käpylän urheilupuisto. Munther myöntää, että sitäkin on käyty läpi yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa.

– Se on yksi haastavimpia paikkoja sen vuoksi, että sitä on parannettu liikuntatapahtumien järjestämisen kannalta, eikä suurtapahtumien pitopaikaksi, Päivi Munther sanoo.

Suurtapahtuman järjestäminen peruisi jalkapalloharrastukset pitkäksi ajaksi.

Helsingin Hanasaaren voimalaitoksen alueen tulevaisuus on auki. Alueelle olisi luontevaa tuoda esimerkiksi tapahtumia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Toinen kohde melko keskeisellä paikalla voisi olla Hanasaaren hiilivoimalan tyhjenevä tontti itäisessä kantakaupungissa.

Hanasaaren tulevaisuuden käytöstä tehdään parhaillaan selvitystä, jonka yhteydessä selviää, miten se sopisi tapahtumien käyttöön.

Useita areenahankkeita vireillä

Pääkaupungin tulevaisuuden esiintymispaikkojen tilanne on monilta osin hämärän peitossa. Erikokoisista tiloista tuntuu olevan pulaa.

Ilmalan Helsinki-halli on edelleen poissa pelistä ja Helsinki Gardenin sekä Suvilahden tulevat areenahankkeet vasta varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Tapahtumajärjestäjän kanta useisiin uusiin areenoihin on selvä.

– Meidän etu on totta kai, että tapahtumapaikkoja on, ja se on koko Suomen etu, Saarinen sanoo.

Hän laskeskelee, että pelkästään Live Nationin ensi kesän Olympiastadionin konsertit tuovat tapahtuma-alueen ulkopuolelle mukanaan ”ehkä 50 miljoonaa” euroa.

– Se menee hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille. Se kaikki raha tulee Suomeen.