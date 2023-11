Syyttäjä Ylelle: Harkitsen vakavasti valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta – Räsänen syytteet nurin hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus on antanut ratkaisunsa Suomen oloissa poikkeuksellisessa ja hyvin kiinnostavassa oikeudenkäynnissä.

Hovioikeus hylkäsi kansanedustajan ja entisen sisäministerin Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Päätös oli yksimielinen.

Syyttäjä oli vaatinut Räsäselle vähintään 120 päiväsakkoa kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Oikeus hylkäsi myös piispa Juhana Pohjolan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä oli vaatinut myös hänelle sakkorangaistusta.

Räsäsen ja Pohjolan oikeudenkäynnissä oli kyse sananvapaudesta ja siitä, kuinka sitä voidaan harjoittaa uskonnollisissa julkaisuissa ja mielipiteissä.

Myös Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki Räsäsen syytteet keväällä 2022.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila ei ole tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun.

– Harkitsen vakavasti työparini kanssa valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta, Mantila sanoi Ylelle tiistaina aamupäivällä.

Hovioikeus: Räsänen ei solvannut homoseksuaaleja

Helsingin käräjäoikeus totesi maaliskuussa vuonna 2022, ettei Räsänen syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan lausumillaan ja mielipiteillään, joita hän on esittänyt homoseksuaaleista.

Nyt Helsingin hovioikeus päätyi siis samaan ratkaisuun.

– Hovioikeudella ei ole pääkäsittelyssä vastaanotetun näytön perusteella aihetta arvioida asiaa miltään osin toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Aihetta käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei ole, lausui Helsingin hovioikeus tiistaina antamassaan ratkaisussa.

Hovioikeus myös totesi, että käräjäoikeus on päätynyt siihen, että Räsäsen lausumat eivät ole solvanneet tai panetelleet homoseksuaaleja rikoslain tarkoittamalla tavalla.

– Kun ilmaisut eivät täytä rikostunnusmerkistöä eivätkä ole lainvastaisia, lausumien antajan tahallisuus ei tule itsenäisen arvioinnin kohteeksi, hovioikeus totesi päätöksessään.

Syytteiden taustalla oli kolme asiaa

Räsäsen syytteiden taustalla olivat hänen kirjoittamansa perhepoliittinen kirjoitus, twiitti ja radiohaastattelu.

Kaikissa niissä puhutaan seksuaalisista vähemmistöistä.

Räsänen kirjoitti vuonna 2004 pamfletin otsikolla ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”.

Teksti julkaistiin myöhemmin Suomen Luther -säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan verkkosivuilla.

Yksi Räsäsen syyte koskee hänen vuonna 2019 julkaisemaansa twiittiä, jossa hän kyseli, miten ”kirkon oppiperusta #Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi”.

Twiitissä oli kuva Raamatun Roomalaiskirjeen jakeista, jotka ovat vuosien 1933–1938 käännöksestä.

Kolmas syyte tuli Ylen radio-ohjelmasta, jossa Ruben Stiller haastatteli Päivi Räsästä Yle Puhe -radiokanavalla. Ohjelmassa puhutiin uskonasioista ja homoseksuaaleista.

Syyttäjän mukaan Räsänen syyllistyi homoseksuaalien solvaamiseen kirjoituksissaan ja lausumissaan.

Räsänen on kiistänyt alusta asti rikosepäilyt ja kiisti ne myös käräjä- ja hovioikeudessa.

Räsänen on todennut, että hänen lausunnoissaan on kyse Raamatun opetuksesta. Hän katsoo, että hänellä on oikeus esittää mielipiteensä.