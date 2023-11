Lakot sulkevat useita kauppoja sekä ravintoloita pohjalaismaakunnissa ja Keski-Suomessa – Prismojen aukiolo ratkeaa vasta aamulla

Myös Vaasan viime vuonna avattu Prisma on tiistaina kiinni.

Poliittiset lakot laajenevat tiistaina useisiin hypermarketteihin, logistiikkakeskukseen sekä myös muutamiin ravintoloihin ja hotelleihin kolmessa pohjalaismaakunnassa ja Keski-Suomessa.

Lakko sulkee tiistaiksi Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa yhteensä viisi hypermarkettia eli Prismoja ja K-Citymarketteja sekä myös pienempiä marketteja.

Muun muassa Hyllykallion Prisma Seinäjoella, Liisanlehdon Prisma Vaasassa sekä Halpahalli-ketjun Pietarsaaren myymälä sulkee ovensa.

Osuuskauppa Eepeen marketjohtaja Iina Kalliorinne kertoo, että tieto lakosta tuli varsin myöhään, eikä jättänyt aikaa reagoida.

– Tieto tuli meille klo 16 iltapäivällä, joten emme pysty näin nopeasti esimerkiksi tavaravirtoja suunnittelemaan, harmittelee Kalliorinne.

Kalliorinne ei uskalla sanoa, kuinka käy Hyllykallion Prisman aukiolon suhteen tiistaina. Lakon piirissä ovat myös Ravintolamaailma ja Emotion.

– Pelkästään esimiesvoimin ei Prismaa pystytä pitämään auki, mutta tarkastellaan tilannetta aamulla, kun nähdään, ketä tulee töihin. Yksi vaihtoehto on pitää auki rajatulla aukioloajalla, pohtii Kalliorinne.

Haittaa ja epätietoisuutta syntyy

Prismat voivat siis olla auki tai kiinni huomenna tiistaina. Näin toteaa myös Osuuskauppa KPO:n marketjohtaja Antti Paananen, joka pohtii Vaasan Liisanlehdon Prisman kohtaloa.

– Meillä on toinenkin yksikkö Vaasassa tuo Kotirannan Prisma, S-marketit ja Salet palvelevat ihan normaalisti eli vaikka Liisanlehdon yksikkö menisi kokonaan kiinni, niin meillä on silti laajasti asiakkaita palvelemassa yksiköitä. Meillä on kyselyitä käynnissä, mutta aamulla tiedetään varmasti, kuinka asia etenee, sanoo Paananen.

Yhden päivän lakko vaikuttaa jonkin verran yritysten talouteen etenkin lyhyellä aikavälillä.

– Tottakai siitä haittaa syntyy ja epätietoisuutta sekä asiakkaille että työntekijöille. Mutta kysymys on tässä vaiheessa yhdestä päivästä ja sen kanssa tullaan toimeen, miettii Paananen.

Lisäksi lakossa on Scandic-ketjun hotelleja muun muassa Jyväskylässä ja Seinäjoella.

Lisäksi ovet laittaa kiinni Kokkolan Halpahallin logistiikkakeskus, joka toimittaa tavaraa ketjun liikkeisiin ympäri maata.

PAMin PainavaSyy-lakot ovat pääosin vuorokauden mittaisia.

Katso Palvelualojen ammattiliiton PAMin uudet lakkokohteet täältä.