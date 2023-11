Koneessa keskimäärin neljä matkustajaa, yhden hinta veronmaksajalle 840 euroa – Savonlinnan elinkeinojohtaja ei silti luopuisi lennoista

Valtion tukemista maakuntalennoista korkeimmat tuet on maksettu viime kaudella Savonlinnan reitille. Helsinki–Savonlinna -lennoilla on keskimäärin ollut vain noin neljä matkustajaa per kone.

Valtio on tukenut lentoja 420 eurolla matkustajaa kohden. Kaupunki on pulittanut omasta pussistaan saman verran. Koronapandemian jälkeen veronmaksajat ovat siis maksaneet yksittäisen matkustajan lentomatkasta 840 euroa.

Matkustajamäärät ovat olleet todella pieniä, koska Savonlinnan kenttä on ollut vuoden aikana pari kuukautta kiinni remontin vuoksi.

Savonlinnan elinkeinojohtaja Janne Weanderista rahallinen tukeminen kuitenkin kannattaa ja synkänkin kuuloisessa tilanteessa pimeän kiitoradan päässä näkyy jo valoa.

– Meillä itse asiassa aloitti juuri uusi operaattori. On aika kovat odotukset, Weander sanoo.

Weander nostaa esiin parin vuoden takaisen konsulttiselvityksen. Sen mukaan lennot tuovat vuodessa 10 miljoonan euroa alueen yrityksille.

Lennot ovat tärkeitä elinkeinojohtajan mielestä erityisesti perinteisen teollisuuskaupungin kansainvälisille yrityksille.

Saimaasta uusi Lappi

Teollisuusyritysten sijaan Weander näkee suurimman kasvun paikan kuitenkin ehdottomasti matkailussa.

– Lapin matkailu lähti nousuun, kun 70-luvulla saatiin ensimmäiset charter-lennot. Siitä se lumipallo lähti pyörimään, Weander sanoo.

Saksasta saapui kentälle tänä vuonna kuusi Lufthansan lentoa. Weanderin arvion mukaan ensi vuonna määrä nousee todennäköisesti ainakin seitsemääntoista. Neuvottelut ovat käynnissä myös uuden operaattorin kanssa.

Elinkeinojohtaja näkee Saimaan rauhallisen järviseudun houkuttelevana Keski-Euroopan miljoonakaupunkien luksuslomalle kaipaavien silmissä, kunhan markkinointi saadaan kohdilleen.

Yhtenä valttina alueen matkailulle hän mainitsee myös paikallisten yritysten edellytykset tarjota kestävää matkailua.

Suomen maakuntalennot ovat kohdanneet usein kritiikkiä ympäristölle haitallisina valtion tukemana toimintana.

Weander kuitenkin korostaa lentojen merkittävyyttä aluetaloudelle.

Weanderin mukaan kaupungissa toki toivotaan, että ilmailuala siirtyisi puhtaampaan teknologiaan.

– Mutta vaikea kaupunkina lähteä ottamaan kantaa, miten rajoittaa lentoliikennettä.