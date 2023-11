Vastaamo-tietomurron uhrit tarvitsevat apua korvausten hakuun

Uhreja on niin paljon, että syyttäjä on joutunut jättämään vahingonkorvausten vaatimisen uhreille itselleen.

Jättimäisen Vastaamo-oikeudenkäynnin käynnistyttyä, moni uhri tuntee kamppailevansa yksin vaikeiden oikeusasioiden kanssa.

Uhreja on niin paljon, ettei syyttäjä pysty ajanmaan asianomistajien vahingonkorvausvaateita. Sen sijaan tietomurrosta ja kiristyksestä kärsivillä on mahdollisuus toimittaa korvausvaatimuskirjelmänsä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen helmikuun loppuun saakka itse.

Poikkeuksellisen mittavassa oikeudenkäynnissä syyttäjä syyttää Aleksanteri Kivimäkeä törkeästä tietomurrosta, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä.

Avaa kuvien katselu Käräjäoikeudelta tullut kirje hämmentää. Ihmiset eivät välttämättä osaa arvioida korvaustensa määrää. Kirjeen kielikin saattaa ahdistaa. Kuva: Yle Kuva: Yle

Uhreilta sataa avunpyyntöjä

Korvausten hakeminen oikeudesta omin voimin on monelle maallikolle vaikeaa.

Rikosuhripäivystys on tukenut tuhansia Vastaamo-rikoksen uhreja siitä asti kun tietomurto tuli julkisuuteen eli jo kolmen vuoden ajan.

Korvausten haku Käräjäoikeus on lähettänyt elokuussa 2023 noin 21 000 kirjettä rikosilmoituksen tehneille. Uhrien on esitettävä korvausvaatimuksensa oikeudelle rikosprosessin loppuun mennessä. Uhri voi vaatia korvauksia oikeudessa esimerkiksi taloudellisesta vahingosta tai/ja kärsimyksestä. Vaatimuskirjelmään on liitettävä kuitit ja todistukset kärsityistä vahingoista. Uhri voi myös yhtyä syyttäjän 7 vuoden vankeusrangaistuksen vaateeseen Aleksanteri Kivimäelle Apua saa oikeusaputoimistosta, yksityiseltä asianajajalta tai ns. lupalakimieheltä. Neuvoja ja apua antavat myös Rikosuhripäivystys sekä Vastaamon uhrit. Avaa

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg kertoo, että ihmisiltä alkoi tulla vielä rutkasti enemmän avunpyyntöjä heti, kun syyttäjä ilmoitti 18.10.2023 nostavansa syytteen.

Käräjäoikeus lähetti uhreille noin 21 000 kirjettä, joissa on muun muassa lomake korvausten vaatimiseksi. Ohjeet kertovat, miten korvauksia vaaditaan, mutta kaikki eivät ole saaneet lomakkeesta selkoa.

Jokainen uhri joutuu miettimään, millaista kärsimystä rikos on aiheuttanut ja miten paljon korvausta vaatii, Åberg kertoo.

– Tämä on herättänyt paljon tunteita. Tarvitaan aikaa myös oman ahdistuksen käsittelyyn. Ihmisillä on ollut oikeudenkäynnin käynnistymisen jälkeen tarvetta keskusteluavulle enemmän kuin aiemmin.

Nyt ihmisiä on hämmentänyt myös se, että syyttäjä ei aja ihmisten korvausvaatimuksia. Se johtuu siitä, että uhreja on valtava määrä. Åbergin mukaan tämä on usein myös normaalikäytäntö niin kutsutuissa kärsimyskorvauksissa.

Avaa kuvien katselu Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystyksestä sanoo, että ihmisten tiedontarve on huutava. - Korvausasia on isoin asia, joka herättää hämmennystä, ahdistustakin. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Åberg kuvailee, ettei oikeusjärjestelmämme ole rakennettu näin valtavia massajuttuja varten.

– Ratkaisu voisi olla jonkinlainen ryhmäkanne. Tällöin voitaisiin käsitellä juttuja yhtenä ryhmänä. Nyt tässä mennään niin, että jokaisen täytyy itse ja yksilöllisesti esittää korvausvaatimukset.

Korvausvaatimukset on erotettu oikeudessa omaksi, erikseen käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Åberg arvioi korvausten käsittelyyn voivan mennä kaikkiaan vuosia.

Koska uhreja on niin paljon, kaikki osapuolet eivät mahdu oikeussaliin. Uhreille eli asianomistajille on varattu mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä etänä ulkopuolisilta salatussa paikassa. Uhrit eivät halua henkilöllisyyttään julki.

– Myös se aiheuttaa todella paljon huolta ja pelkoa, että tiedot korvausvaatimuksista menevät rikoksesta epäillylle.

Hänen mukaansa monen luottamus tietosuoja-asioihin koko yhteiskunnassa on horjunut.

– Tarvitaan aikaa ahdistuksen käsittelyyn.

Hylätyksi jäämisen tunne ja jopa kuoleman ajatuksia

Myös Jenni Raiskio puhuu tunteista. Raiskio on oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja lakipalveluja tarjoavan yksityisen Iwalo Groupin toimitusjohtaja.

Raiskio ja uhrien avustamiseen erikoistuneet juristit pyörittävät vastaamonuhrit.fi-sivustoa. Hän kertoo, että yhteydenotot sivustolle ja juristeihin ovat jatkuvasti lisääntyneet.

– Olen puhunut monen sadan ihmisen kanssa. Monet heistä kertovat olevansa aivan yksin. He kokevat joutuneensa rikosilmoituksen teon jälkeen heittopusseiksi. Kun ei osaa lukea käytettyä oikeusterminologiaa, niin saattaa tulla tunne hylätyksi jäämisestä, Raiskio kuvailee

Avaa kuvien katselu Vastaamonuhrit.fi -sivuston takana oleva Iwalo Groupin toimitusjohtaja Jenni Raiskio kertoo saavansa suoraan sydämeen sattuvia avunpyyntöjä. Vastaamo-vuoto on haavoittanut monia ihmisiä pahoin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Jo pelkästään syyttäjän ilmoitus siitä, ettei syyttäjä aja tietomurtojen uhrien korvausvaatimuksia, oli liikaa. Juristit tietävät, etteivät korvausvaatimukset useinkaan ole syyttäjän kontolla, mutta maallikolle se saattaa lisätä hämmennystä ja pelkoa.

– Muutoinkin haavoittuvassa tilanteessa oleville tietomurtojutun uhreille, se oli kuin märkä rätti kasvoille. Ajateltiin, ettei syyttäjäkään ei välitä meistä.

Raiskio rauhoittelee yhteydenottajia myös sillä, että ihmisillä on yhä aikaa täyttää käräjäoikeuden lähettämä korvauslomake. Aikaa on rikosprosessin loppuun saakka.

– Olemme sanoneet asiakkaille, että on ihan turvallista toimittaa korvausvaatimuksia vielä 29. helmikuuta 2024 saakka. Vielä on aikaa korjata sekaannuksen luoma katastrofi. Hakemustaan voi muokata, jos sinne on kirjoittanut hätäpäissään vain jotakin.

Itse korvausten määrän arviointi voi olla maallikolle lähes mahdoton tehtävä. Korvauksia voi vaatia muun muassa kärsimyksestä, rikoksesta aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, ansionmenetyksestä tai vaikkapa sairaanhoitokuluista.

– Teko on ylitörkeä. Emme kuitenkaan voi vielä paljastaa meidän asiakkaillemme vaadittuja korvaussummia.

Raiskio kertoo myös, että heillä juristit ovat sitoutuneet siihen, että avustavat rikoksen uhreja ilman palkkiota, ellei uhrille korvata asianajokuluja vakuutuksesta tai valtion varoista, kuten rikoksesta epäillyn kohdalla tapahtuu.

Ihmisten kertomukset siitä, että heidän arkoja tietojaan on levitetty luvatta ja että tiedot saattavat levitä yhä, on vääryys, jota on vaikea horjumatta kestää.

– Terapiassa kerrottujen luottamuksellisten tietojen paljastuminen voi olla kuolemanvakava paikka. Eräs nuori odottava äiti kertoi, että hän harkitsi itsemurhaa, jotteivät julki tulleet asiat pilaisi vielä syntymättömän lapsen elämää.