Kauppalehti: Tahkoluodon merituulipuiston laajennus lykkääntyy

Tahkoluodon merituulipuiston on tarkoitus laajentua tulevina vuosina.

Suomen Hyötytuuli on suunnitellut puistoon yhteensä peräti 40 voimalan laajennusta. Tällä hetkellä voimaloita on 11.

Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennus lykkääntyy, kertoo Kauppalehti.

Useiden suomalaisten energiayhtiöiden omistama Suomen Hyötytuuli on suunnitellut puistoon yhteensä peräti 40 voimalan laajennusta. Tällä hetkellä voimaloita on 11. Hankkeessa on ensin rakennettu kahta testivoimalaa, joiden perusteella tehtäisiin puiston varsinainen laajennus.

Hyötytuuli on aiemmin kertonut tekevänsä projektin varsinaisen investointipäätöksen aikaisintaan vuoden 2024 lopussa. Nyt investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2025 lopussa tai 2026 alussa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Toni Sulameri.

– Pääsyynä on saada demohankkeen opit täysmääräisesti hyödynnettyä ja tietenkin nähdä hiukan tarkemmin mihin markkinat ovat menossa, kertoo Sulameri lykkäyksen syistä Kauppalehdelle.

Lehden mukaan aikataulun venymiseen ovat johtaneet myös kaavoituksen ja lupaprosessin kesto.

– Investointi tehdään, kun luvitus ja suunnittelu ovat valmiita ja investointikriteerit täyttyvät, eli on saavutettu riittävän alhainen kustannustaso.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanke on noin miljardin euron arvoinen.