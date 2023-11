Satakunnan hyvinvointialue selvittää käytäntöjään: ”Vammaisten henkilöiden avuntarpeeseen ei voida vastata jatkuvaa ylityötä tekemällä”

Satakunnan hyvinvointialue katsoo, että sen velvollisuus on seurata tarkkaan henkilökohtaisten avustajien työtunteja. Se haluaa myös puuttua tilanteisiin, joissa avustajalle kertuu jatkuvasti työtunteja yli 40 viikkotunnin ylityörajan.

Yle kertoi sunnuntaina, että Satakunnan hyvinvointialue oli kieltäytynyt maksamasta avustajalle yli 40 tunnin viikossa tehdystä työstä ja vaati avustettavaa tekemään ylitöistä erillisen, perustellun hakemuksen. Aiemmin palkat oli maksettu työtuntien mukaan, kunhan ne pysyivät avustettavan kanssa sovituissa tuntirajoissa.

Hyvinvointialue kiistää, että kyse olisi muutoksesta toimintamalliin, mutta seurantaa on kylläkin lisätty.

Johtaja: Vastaavia tapauksia ”muutamia”

Vammaispalveluiden, sosiaalityön ja vaativan tuen vastuualuejohtaja Vesa Kiiski korostaa, että hyvinvointialue haluaa ohjata avustettavia noudattamaan lakia ja työehtosopimusta.

– Hyvinvointialueella seuranta on tarkentunut siitä syystä, etteivät työnantajat teetä avustajilla ylityötä, joka tuntilistaan merkitään normaaleiksi työtunneiksi ja näin avustaja jää ilman ylityökorvauksia, Kiiski kirjoittaa vastauksessaan Ylen esittämiin kysymyksiin.

Kiisken mukaan vastaavia tapauksia on lokakuussa ollut ”muutamia”.

– Ylityötä ei korvata ilman erillistä hakemusta, sillä avuntarpeeseen ei voida vastata jatkuvaa ylityötä tekemällä.

Hyvinvointialue muistuttaa, että vastuu lakien ja työehtosopimuksen määräysten noudattamisesta on avustajan työnantajalla eli avustettavalla. Hyvinvointialue on ainoastaan vammaispalvelulain mukainen palkanmaksaja.

– Ylityötunteja voidaan perustellusta syystä korvata, mutta ylityö ei voi olla suunniteltua tai jatkuvaa, Kiiski sanoo.

Hyvinvointialue: Avustajia pitäisi olla enemmän kuin yksi

Satakunnassa on tällä hetkellä noin tuhat henkilökohtaista avustajaa, joiden palkka tulee hyvinvointialueelta. Vastuualuejohtaja Vesa Kiiski toteaa, että kenenkään runsaasti apua tarvitsevan ei pitäisi olla vain yhden, ylitöitä jatkuvasti tekevän henkilökohtaisen avustajan varassa.

– Avustettavan henkilön on mahdollista saada lisäksi avustajia ostopalveluyrityksestä, jos työnantajamallissa on esimerkiksi vaikeuksia työntekijöiden saatavuudessa.

Ylen uutisoimassa tapauksessa oli kyse kotoaan muuttaneesta henkilöstä, jolla on liikkumista rajoittava vamma ja jonka henkilökohtainen avustaja on tämän oma äiti. Äidin mukaan päteviä avustajia on ollut erittäin vaikea löytää.

Avustaja ja avustettava saivat maanantaina tiedon, että myös ylityöt maksetaan avustajalle.